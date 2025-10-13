पेड़ की छंटाई के दौरान उड़ी सिगरेट की चिंगारी, अजीबो-गरीब हादसे में चार लोगों की मौत

- महाराष्ट्र के नासिक शहर के सतपुर में पेड़ की छंटाई के दौरान डीजल कैन में विस्फोट से चार लोगों की मौत हो गई.
- डीजल कैन सड़क किनारे रखा था, जिस पर एक कार चढ़ गई और सिगरेट की चिंगारी से यह विस्फोट हुआ.
- घायलों को मुंबई के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 4 लोगों की मौत हो गई. इनमें से तीन एक ही परिवार के हैं.
महाराष्ट्र के नासिक शहर के सतपुर इलाके में अजीबोगरीब हादसे में चार लोगों की जान चली गई. यह हादसा पेड़ की छंटाई के दौरान हुआ है. दरअसल, पेड़ की डालियों को काटा जा रहा था. इसी दौरान सड़क के किनारे रखे डीजल के एक कैन में सिगरेट की चिंगारी के कारण जबरदस्त विस्फोट हो गया. विस्फोट इतना भीषण था कि इसमें छह लोग झुलस गए और इलाज के दौरान चार लोगों की मौत हो गई. मृतकों में से तीन एक ही परिवार के हैं.
यह घटना आठ अक्टूबर की है, जब एक घर के बाहर पेड़ की छंटाई का काम चल रहा था. इसी दौरान यह हादसा हो गया. हादसे में एक डेढ़ साल के बच्चे सहित एक ही परिवार के पांच लोग और एक पड़ोसी झुलस गए. सभी लोगों को इलाज के लिए नासिक से मुंबई के केईएम अस्पताल ले जाया गया, जहां चार लोगों की मौत हो गई.
पेड़ छंटाई के दौरान भीषण विस्फोट
सतपुरा में एक घर के बाहर पेड़ की छंटाई का काम चल रहा था. कुछ मजदूर डीजल वाली मशीन से पेड़ काट रहे थे, उन्होंने डीजल का एक कैन सड़क किनारे घर से थोड़ी दूर रख दिया था. उसी वक्त एक कार तंग गली से गुजरी और गलती से उस डीजल कैन के ऊपर चढ़ गई. इसी बीच में पास ही एक व्यक्ति सिगरेट पी रहा था. सिगरेट की चिंगारी डीजल पर जा गिरी और बड़ा धमाका हो गया.
इन जवाबों के जवाब तलाशेगी पुलिस
इस घटना की सतपुरा पुलिस जांच कर रही है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि धमाका कैसे हुआ और क्या सुरक्षा में कोई कमी थी. इसके साथ ही पुलिस यह भी पता लगाएगी कि सिगरेट कौन पी रहा था और क्या वह व्यक्ति किसी तरह से जिम्मेदार है.
इस घटना ने लोगों को सुरक्षा के प्रति और अधिक सतर्क रहने की सीख दी है. डीजल जैसी ज्वलनशील चीजों को सुरक्षित जगह पर रखने और आग जलाने वाली चीजों से दूर रखने की सलाह दी गई है.
