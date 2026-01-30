मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े नामों का इस्तेमाल कर एक कारोबारी से करोड़ों रुपये की ठगी किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. भोजपुरी फिल्मों की अभिनेत्री आकांक्षा अवस्‍थी, उनके पति विवेक कुमार उर्फ अभिषेक कुमार सिंह चौहान और उनके कुछ साथियों के खिलाफ पंतनगर पुलिस ने 11.50 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है. इस मामले में शिकायतकर्ता 52 वर्षीय हितेश कांतिलाल अजमेरा हैं, जो सीमा शुल्क निकासी (कस्टम क्लियरेंस) के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं. उनकी शिकायत के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

ऐसे जीता भरोसा

हितेश कांतिलाल अजमेरा का आरोप है कि कुछ लोगों ने खुद को फिल्म इंडस्ट्री में मजबूत पकड़ और भारी आर्थिक रसूख वाला बताया. अभिनेत्री आकांक्षा अवस्थी ने अंधेरी इलाके में फिल्म स्टूडियो और कलाकारों के लिए ट्रेनिंग सेंटर होने का दावा किया. स्टूडियो की मालिकाना हिस्सेदारी, शोहरत और बड़े प्रोजेक्ट्स का सपना दिखाकर निवेश के लिए तैयार किया गया. शिकायत में यह भी कहा गया है कि आरोपियों ने 200 करोड़ रुपये के ब्याज- मुक्त लोन का लालच दिया और भरोसा दिलाया कि निवेश के बदले कुछ ही दिनों में भारी रकम लौटाई जाएगी.

300 करोड़ नकद की कहानी

हितेश कांतिलाल अजमेरा के अनुसार, अभिनेत्री आकांक्षा अवस्‍थी के पति विवेक कुमार ने बिहार के बेतिया इलाके में एक गोदाम में 300 करोड़ रुपये नकद होने की कहानी सुनाई. कहा गया कि कुछ कानूनी अड़चनों की वजह से यह पैसा फंसा हुआ है और उसे बाहर निकालने के लिए तत्काल निवेश की जरूरत है. बदले में चार दिन के भीतर 200 करोड़ रुपये लौटाने का वादा किया गया. अभिनेत्री ने खुद भी इस डील को सुरक्षित बताते हुए पीड़ित को भरोसा दिलाया.

करोड़ों का ट्रांजैक्शन

मार्च से जुलाई 2024 के बीच, हितेश कांतिलाल अजमेरा से 11.50 करोड़ रुपये अलग-अलग बैंक खातों में ट्रांसफर कराए गए. भरोसा बनाए रखने के लिए आरोपियों ने पीड़ित को पटना ले जाकर कथित गोदाम से जुड़े कुछ दस्तावेज भी दिखाए. बेतिया ले जाने की योजना भी बनाई गई, ताकि नकद रकम दिखाने का दावा किया जा सके.

रास्ते में गायब हुआ आरोपी

5 जुलाई 2024 को बेतिया जाते वक्त विवेक कुमार मिठाई लेने के बहाने गाड़ी से उतरे और फिर वापस नहीं आए. इसके बाद उनका मोबाइल फोन भी बंद हो गया. शुरुआत में कुछ दिनों तक आरोपी टालमटोल करते रहे, लेकिन बाद में सभी का संपर्क पूरी तरह टूट गया. पीड़ित का कहना है कि भारी आर्थिक नुकसान और मानसिक तनाव के चलते उनकी तबीयत बिगड़ गई थी, जिस वजह से तुरंत पुलिस में शिकायत नहीं कर पाए. बाद में हालात संभलने पर 28 जनवरी 2026 को पंतनगर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई.

पुलिस जांच में जुटी

मुंबई पुलिस ने धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और विश्वासघात जैसी धाराओं में मामला दर्ज किया है. फिलहाल बैंक लेनदेन, कथित फिल्म स्टूडियो के दावे, दिखाए गए दस्तावेजों और सभी आरोपियों की भूमिका की गहराई से जांच की जा रही है.