10 साल के बच्चे की दिल का दौरा पड़ने से मौत, मां की गोद में तोड़ा दम, कोल्हापुर की ये घटना हैरान करती है

महाराष्ट्र के कोल्हापुर से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है. यहां एक 10 साल के बच्चे का दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई. घटना के समय बच्चा गणेश मंडप में अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था. इसी दौरान उसे दिल का दौरा पड़ गया. पुलिस ने मृतक बच्चे की पहचान श्रवण गावड़े के रूप में की है. घटना कोल्हापुर के कोडोली की है.

पुलिस की जांच में पता चला है कि जिस समय श्रवण अपने दोस्तों के साथ गणेश पंडाल में खेल रहा था उसी दौरान उसकी तबियत अचनाक से खराब हो गई. इसके बाद वो अपनी मां की गोद में सर रखकर आराम करने लगा. जांच में पता चला है कि जिस समय श्रवण अपनी मां की गोद में सर रखकर आराम कर रहा था उसी दौरान उसे दिल का दौरा पड़ा.

कम उम्र में दिल का दौरा पड़ने से किसी बच्चे की मौत का यह कोई पहला मामला नहीं है. पिछले साल ही एक मामला यूपी के अलीगढ़ से सामने आया था. यहां एक 14 वर्षीय लड़के की उस वक्त मौत हो गई थी जब वह स्कूल में होने वाले स्पोर्ट्स इवेंट के लिए प्रैक्टिस कर रहा था. पुलिस के अनुसार 14 वर्षीय लड़के की पहचान मोहित चौधरी के नाम से की गई थी. आम दिनों की प्रैक्टिस की तरह ही मोहित स्कूल में प्रैक्सिस के लिए आया था. उसने अपने दोस्तों के साथ राउंड की दौड़ भी लगाई थी. लेकिन कुछ देर बाद ही वो मैदान में ही बेहोश हो गया. इसके बाद उसे आनन-फानन में पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया था. जहां डॉक्टरों ने मोहित चौधरी को मृत घोषित कर दिया था.

पुलिस अधिकारियों ने बताया था कि पीड़ित के स्कूल में खेल प्रतियोगिता 7 दिसंबर को होनी थी.पुलिस के अनुसार लड़के के पिता की अगस्त में सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी.इसी तरह की एक घटना में, पिछले महीने अलीगढ़ के अराना गांव में दौड़ते समय दिल का दौरा पड़ने से ममता नाम की 20 वर्षीय लड़की की भी मौत हो गई थी. अलीगढ़ में पिछले 25 दिनों में कम से कम तीन और लोगों को दिल का दौरा पड़ा था.