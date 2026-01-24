कार डिवाइडर से टकराकर 5 बार पलटी, ड्राइवर की मौके पर मौत, CCTV फुटेज वायरल

Ujjain Road Accident Car: मध्यप्रदेश के उज्जैन जिले की तहसील बड़नगर में एक भीषण सड़क हादसा सामने आया है. तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराने के बाद करीब पांच बार पलटी खा गई. इस हादसे में कार चालक की मौके पर ही मौत हो गई. पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका फुटेज शनिवार को सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

कौन था मृतक चालक?

बड़नगर के ग्राम जलोदिया निवासी गोवर्धनदास बैरागी निजी कंपनी में चालक के पद पर कार्यरत था. बताया गया है कि वह देर रात कंपनी के कर्मचारियों को छोड़ने के बाद तेज रफ्तार में कार चलाते हुए लोहाना की ओर जा रहा था.

पेट्रोल पंप के पास बिगड़ा संतुलन

हादसा लोहाना कुटी स्थित एक पेट्रोल पंप के पास हुआ. तेज गति के कारण चालक का संतुलन बिगड़ गया और कार डिवाइडर से टकरा गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार सड़क पर करीब पांच बार पलटी खा गई.

कार में फंसा रहा ड्राइवर

हादसा इतना भीषण था कि ड्राइवर गोवर्धनदास बैरागी घायल अवस्था में कार के अंदर ही फंस गया. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और उसे बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी. इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए स्थानीय सिविल अस्पताल भेज दिया गया. थाना प्रभारी अशोक पाटीदार ने बताया कि प्रारंभिक जांच में हादसे का कारण तेज रफ्तार प्रतीत हो रहा है. मामले में मर्ग कायम कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है.