Tropic of Cancer: मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ समेत भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा, जानिए भौगोलिक कहानी

Tropic of Cancer in India: आपने कर्क रेखा (Tropic of Cancer) के बारे में जरूर पढ़ा होगा. यह रेखा भारत के बीचों-बीच से होकर गुजरती है और भारत को लगभग दो बराबर भागों में बांटती है. कर्क रेखा मध्य प्रदेश (Madhya) और छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) समेत भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है. ऐसे में यहां जानते हैं कर्क रेखा के बारे में सबकुछ.

कर्क रेखा उत्तरी गोलार्द्ध में स्थित भूमध्य रेखा के सामांतर एक रेखा है, जो 23°30′ पर है. ये पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है. बता दें कि पृथ्वी के नक्शे पर खींची गई 5 अक्षांश रेखाओं में से एक है.

भारत इन राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा

कर्क रेखा उत्तरी गोलार्द्ध में स्थित है...ऐसे में यह रेखा भारत से होकर गुजरती है. पूर्व से पश्चिम तक ये रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है. जिन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है वो- राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है.

मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती है कर्क रेखा

बता दें कि कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती है. यह उज्जैन, रतलाम, आगर, राजगढ़, सिंहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल से होकर गुजरती है. बता दें कि पहले मध्य प्रदेश के शाजपुर जिले से कर्क रेखा गुजरती थी, लेकिन अब शाजपुर जिले से आगर अलग हो गया. ऐसे में कर्क रेखा जिस जगह से गुजरती है वो हिस्सा अब आगर जिला में शामिल है.

छत्तीसगढ़ के इन जिलों से गुजरती है

वहीं छत्तीसगढ़ में यह रेखा तीन जिलों कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर से होकर गुजरती है.

कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी​

वहीं भारत की एकमात्र नदी माही नदी है, जो कर्क रेखा से दो बार गुजरती है. ये नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में बहते हुए अरब सागर में जाकर मिलती है.

ये भी पढ़ें: पन्ना टाइगर रिजर्व: अचानक दो बाघों के बीच फंसी कलेक्टर की जिप्सी, फिर हुआ कुछ यूं ... वीडियो होने लगा वायरल

ये भी पढ़ें: Road Accident: बिहार से रायपुर आ रही रॉयल बस खड़े ट्रेलर से टकराई, 12 सवारी घायल, कई यात्रियों की हालत गंभीर



