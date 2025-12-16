Road Accident: बिहार से रायपुर आ रही रॉयल बस खड़े ट्रेलर से टकराई, 12 सवारी घायल, कई यात्रियों की हालत गंभीर

Bilaspur Road Accident: छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के बिलासपुर (Bilaspur) में भीषण सड़क हादसा (Road Accident) हो गया है. यहां यात्री से भरी रॉयल बस खड़े ट्रेलर से टकरा गई. इस हादसे में 12 यात्री घायल हो गए, जिनमें से कई यात्रियों की हालत गंभीर है. यह बस बिहार से रायपुर जा रही थी. यह हादसा रतनपुर थाना क्षेत्र के दर्री पारा के पास सुबह 5:30 बजे हुआ है.
भीषण सड़क हादसा, 12 यात्री घायल
बिहार से रायपुर जा रही रॉयल बस खड़े ट्रेलर से टकराई गई. हादसे में बस में सवार 12 यात्री घायल हो गए. इनमें से कई यात्रियों की हालत गंभीर है. घायलों को रतनपुर CHC से सिम्स में रेफर किया गया है. वहीं गंभीर घायलों को बिलासपुर रेफर किया गया है.
कम दृश्यता की वजह से हादसा
सूचना मिलते ही रतनपुर पुलिस मौके पर पहुंची. थाना प्रभारी भी घटनास्थल और अस्पताल पहुंचे. जानकारी के मुताबिक, तेज रफ्तार और कम दृश्यता हादसे की वजह बनी है.
बिलासपुर SP रजनेश सिंह ने बताया कि थाना रतनपुर क्षेत्र के दर्री पारा बाईपास के पास खराब हालत में ब्रेकडाउन की स्थिति में खड़ी ट्रेलर को बस क्रमांक CG 06 GY 8153 पीछे से जाकर ठोकर मार दी. इस हादसे में 12 सवारी घायल हो गए हैं.
यहां देखिए घायलों का नाम
- सुरेंद्र विश्वकर्मा (परिचालक)
- मंजय कुमार
- राजेश्वर राम
- दीपक कुमार
- सनोज यादव
- कमालुद्दीन अंसारी (चालक)
- राकेश कुमार सिंह
- कु सलोनी सिंह
- सुनीता सिंह
- शाहजहां खातून
- चिंता कुमारी
- अशरफी सिंह
