Road Accident: बिहार से रायपुर आ रही रॉयल बस खड़े ट्रेलर से टकराई, 12 सवारी घायल, कई यात्रियों की हालत गंभीर

Bilaspur Road Accident: छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के बिलासपुर (Bilaspur) में भीषण सड़क हादसा (Road Accident) हो गया है. यहां यात्री से भरी रॉयल बस खड़े ट्रेलर से टकरा गई. इस हादसे में 12 यात्री घायल हो गए, जिनमें से कई यात्रियों की हालत गंभीर है. यह बस बिहार से रायपुर जा रही थी. यह हादसा रतनपुर थाना क्षेत्र के दर्री पारा के पास सुबह 5:30 बजे हुआ है.

भीषण सड़क हादसा, 12 यात्री घायल

बिहार से रायपुर जा रही रॉयल बस खड़े ट्रेलर से टकराई गई. हादसे में बस में सवार 12 यात्री घायल हो गए. इनमें से कई यात्रियों की हालत गंभीर है. घायलों को रतनपुर CHC से सिम्स में रेफर किया गया है. वहीं गंभीर घायलों को बिलासपुर रेफर किया गया है.