थाना प्रभारी और जेल अधीक्षक बनकर किया था शिकार, अब नेपाल बॉर्डर से दोनों शातिर ठग गिरफ्तार

Cunning Thug Arrested: छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में साइबर ठगी के जरिए भोले-भाले लोगों को शिकार बनाने वाले दो शातिर ठगों को पुलिस ने नेपाल बार्डर से गिरफ्तार में सफलता पाई है. दोनों ठगों ने थाना प्रभाारी और जेल अधीक्षक बनकर लोगों को लाखों का चूना लगाया था. पीड़ितों की शिकायत के बाद पुलिस ने जाल बिछाया और दोनों ठगों को गिरफ्तार कर लिया है.
पीड़ित के बेटे को जेल से छुड़ाने में मदद करने का झांसा देकर पैसे ऐंठे
ठगों ने पीड़ित को भरोसा दिलाया कि वे उनके बेटे का नाम मामले से हटवा देंगे और जेल से छुड़ाने में मदद करेंगे और पीड़ित झांसे में आ गया और फोन-पे के माध्यम से 75 हजार रुपये ट्रांसफर कर दिए. जब सच्चाई सामने आई तो पीड़ित ने पुलिस से संपर्क किया. मामले को गंभीरता समझते हुए चौकी बसदेई पुलिस ने सितंबर 2025 में अज्ञात मोबाइल धारक के खिलाफ धारा 318(4) बीएनएस के तहत अपराध क्रमांक 497/25 दर्ज किया.
ठगों को पकड़ने के लिए विशेष टीम गठित कर उन्हें नेपाल बार्डर पर दबोचा
जांच के दौरान पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों की मदद ली और शातिर ठगों का मोबाइल लोकेशन और बैंकिंग ट्रांजेक्शन के आधार पर आरोपियों का पता लगाया तो आरोपियों का सुराग उत्तर प्रदेश में मिला. ठगों को पकड़ने के लिए पुलिस की एक विशेष टीम गठित कर उत्तरप्रदेश रवाना हुई और बहराइच जिले में नेपाल बॉर्डर के पास दबिश देकर दोनों को आरोपियों को पकड़ लिया.
पुलिस की नागरिकों से अपील, 'किसी भी अनजान व्यक्ति के झांसे में न आएं'
गौरतलब है पुलिस ने आरोपियों के पास से दो मोबाइल फोन, 8 सिम कार्ड, 3 बैंक पासबुक, 1 एटीएम कार्ड और एक चेकबुक जब्त किए हैं. फिलहाल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस कानूनी कार्रवाई कर रही है. पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि किसी भी अनजान व्यक्ति के झांसे में न आएं और किसी भी सरकारी अधिकारी के नाम पर पैसे मांगने पर पहले खुद से तहकीकात अवश्य करें.
