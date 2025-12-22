सुकमा में सुरक्षाबलों पर हमले की तैयारी में थे माओवादी, सीआरपीएफ ने ध्वस्त किया अवैध नक्सल हथियार फैक्ट्री

Ordnance Factory Dismentled: सुकमा जिले में सीआरपीएफ और जिला पुलिस ने रविवार को एक अवैध हथियार निर्माण फैक्ट्री को ध्वस्त कर दिया, जहां माओवादियों द्वारा अवैध रूप से हथियार और गोला-बारूद निर्मित किया जा रहा था. सुरक्षाबलों के मुताबिक माओवादी अवैध हथियार फैक्ट्री के जरिए सुरक्षाबलों को नुकसान पहुंचाने की तैयारी में थे.

सुरक्षाबलों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से सुकमा में चल रहे एक अवैध हथियार फैक्ट्री को सुरक्षाबलों ने ध्वस्त करने में सफलता पाई. ध्वस्त अवैध हथियार फैक्ट्री से सुरक्षबलों ने भारी मात्रा में हथियार व विस्फोटक बरामद किया है. सुरक्षा बलों का कार्रवाई नक्सल नेटवर्क के लिए बढ़ा झटका है.

संयुक्त कार्रवाई में नष्ट की गई अवैध हथियार फैक्ट्री

रिपोर्ट के मुताबिक सुकमा जिले में रविवार को सीआरपीएफ और जिला पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए सर्च अभियान चलाया और जिले के मीनागट्टा इलाके में चल रही थी नक्सलियों की अवैध हथियार निर्माण फैक्ट्री पर धावा बोला. सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से चलाई जा रही नक्सलियों की अवैध फैक्टरी से हथियार और विस्फोटक बरामद किया.

हथियार फैक्ट्री से बरामद हुए हथियार व विस्फोटक

सूत्रों के मुताबिक नक्सल प्रभावित छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में ध्वस्त किए गए माओवादियों के अवैध हथियार फैक्ट्री से 8 नग सिंगल शॉट राइफल, विस्फोटक और हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए गए है. माओवादी सुरक्षा बलों पर हमले की फिराक में थे, लेकिन सुरक्षा बलों द्वारा अब फैक्ट्री को निष्क्रिय कर दिया है, जो नक्सलियों के लिए बड़ा झटका है.

ये भी पढ़ें-जालसाजों ने खड़े-खड़े बेच दी न्यूरोलॉजिस्ट की 20 बीघा जमीन, ऐसे हुआ करोड़ों की जमीन का घोटाला, 12 के खिलाफ केस दर्ज

नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बलों के लगातार हमले से कमजोर हो चुके नक्सल संगठन के कई बड़े नेता मारे या सरेंडर कर चुके हैं. इसमें 7 करोड़ इनामी माड़वी हिड़मा व बसवराजू शामिल हैं, जबकि कई बड़े नक्सली नेता सरेंडर कर पुनर्वास योजना का लाभ ले रहे हैं.

मार्च, 2026 है नक्सलवाद खात्मे की आखिरी तारीख

गौरतलब है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश से नक्सलवाद के खात्मे की तारीख मार्च, 2026 तय की है. नक्सलियों के खिलाफ जारी अभियान में अब तक सैकड़ों नक्सली सरेंडर मारे जा चुके हैं और हजारों नक्सली छत्तीसगढ़ सरेंडर कर चुके हैं. सरेंडर कर चुके नक्सली सरकार पुनर्वास नीति से आकर्षित होकर सरेंडर कर नए जीवन की ओर लौटे हैं.

ये भी पढ़ें-Honeytrap: हमबिस्तर थे तब चुपके से बना लिया था आपत्तिजनक VIDEO, अब महिला बदले में मांग रही है पुश्तैनी जमीन में हिस्सा