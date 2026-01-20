विज्ञापन
Online Betting: छत्तीसगढ़ से गुरुग्राम तक... ऑनलाइन सट्टा का फैलाया जाल, पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार

Chhattisgarh News: खैरागढ़ पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि आरोपियों द्वारा इस सट्टा गेमिंग को ऑनलाइन माध्यम से चलाया जाता था. गुरुग्राम, गुड़गांव, हरियाणा जाकर पुलिस ने इस पूरे मामले में खुलासा किया है और पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया हैं.

Shiva Book Online Satta: छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिले के छुईखदान थाना क्षेत्र में सट्टा मामले में बड़ी कार्रवाई की गई. खैरागढ़ पुलिस ने इस पूरे मामले में बड़ा खुलासा किया हैं... यह मामला शिवा बुक ऑनलाइन ऐप से जुड़ा हुआ हैं, जिसका नाम बदलकर आरोपियों ने 100 प्लेयर और फेयर प्ले गेम कर दिया है.

5 आरोपियों को गुड़गांव से किया गिरफ्तार

खैरागढ़ पुलिस ने गिरोह का पर्दाफाश किया हैं... साथ ही इस मामले से जुड़े 5 आरोपियों को गुड़गांव से गिरफ्तार किया है. इसके अलावा इनके पास से 8 से 10 करोड़ रुपये के डिजिटल लेनदेन संबंधित जानकारी के साथ लैपटॉप सिम और अन्य सामान बरामद किया है.

इन आरोपियों ने बनाया था नेटवर्क चेन

खैरागढ़ पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि आरोपियों द्वारा इस सट्टा गेमिंग को ऑनलाइन माध्यम से चलाया जाता था. गुरुग्राम, गुड़गांव, हरियाणा जाकर पुलिस ने इस पूरे मामले में खुलासा किया है और पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया हैं. आरोपियों द्वारा संगठित होकर बड़े पैमाने में शिवा बुक ऑनलाइन सट्टा का नाम बदलकर दो अलग-अलग नाम से ऑनलाइन वेटिंग ऐप चलाया जा रहा था. इसके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है. वहीं आरोपियों के द्वारा एक नेटवर्क चेन बनाया गया था, जिसके संबंध में जांच की जा रही है.

8 करोड़ रुपये का बैंक ट्रांजैक्शन का मिला रिकॉर्ड

खैरागढ़ एडिशनल एसपी नितेश गौतम ने बताया कि आरोपी विभिन्न राज्यों में इसे चलाते थे और ऑनलाइन बैटिंग करते थे. आरोपियों की कब्जे से 22000 रुपये नगद, अलग-अलग बैंक खाते, साथ ही मोबाइल, लैपटॉप, सिम कार्ड और अन्य सामान जब्त किया गया है. इसके अलावा आरोपियों के कब्जे से लगभग 8 करोड़ रुपये का बैंक ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड भी पाया गया है. ऑनलाइन जुए में उपयोग करने वाले कुल सात बैंक खातों को भी सीज किया गया है. फिलहाल इस मामले में पुलिस जांच कर रही है. 

