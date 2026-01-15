रीवा-मुंबई ट्रेन को 7 हफ्ते का एक्सटेंशन, 1230 किलोमीटर में 15 स्टेशनों का सफर

Rewa to Mumbai Special Train: मध्य प्रदेश के रीवा रेलवे स्टेशन से चलने वाली ट्रेन (गाड़ी संख्या 02187) रीवा से शिवाजी टर्मिनल मुंबई के बीच 7 हफ्ते के लिए बढ़ा दी गई है. अब यह ट्रेन 26 फरवरी 2026 तक प्रत्येक गुरुवार शाम 4:00 बजे रीवा से रवाना होगी.

दरअसल, इस ट्रेन का संचालन नए साल में समाप्त हो गया था. पहले इसे दो हफ्तों के लिए 1 जनवरी और 8 जनवरी 2026 को एक्सटेंशन मिला था. अब रेलवे ने इसे 7 हफ्तों के लिए और बढ़ाने का निर्णय लिया है. इसी क्रम में 15 जनवरी 2026 को यह ट्रेन शाम 4:00 बजे रीवा से रवाना हुई.

यह ट्रेन करीब 1230 किलोमीटर का सफर तय कर शुक्रवार को दोपहर 13:30 बजे शिवाजी टर्मिनल मुंबई पहुंचेगी. वापसी में यह ट्रेन मुंबई से शाम 4:00 बजे चलकर अगले दिन 12:20 बजे रीवा पहुंचेगी.

रीवा से मुंबई तक के सफर में यह ट्रेन कुल 15 स्टेशनों पर रुकती है. ट्रेन में 4 जनरल डिब्बे, 11 स्लीपर कोच, 5 थर्ड एसी, 1 सेकंड एसी और 1 फर्स्ट क्लास कोच शामिल हैं. इसके अलावा 2 डिब्बे गार्ड और सामान के लिए आरक्षित हैं.

यह ट्रेन रीवा से चलकर सतना, मैहर, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, गाडरवारा, पिपरिया, खंडवा, हरदा, मनमाड़, नासिक, कल्याण और दादर रेलवे स्टेशन होते हुए शिवाजी टर्मिनल मुंबई तक पहुंचती है.

रीवा रेलवे स्टेशन से चलने वाली अन्य ट्रेनों के समय में भी हाल ही में बदलाव किया गया है. रीवा-जबलपुर इंटरसिटी ट्रेन पहले सुबह 6:00 बजे रवाना होती थी, अब यह 15 मिनट पहले चल रही है. वहीं रेवांचल रीवा-भोपाल ट्रेन का समय 19:55 से बदलकर 19:50 कर दिया गया है.

रीवा रेलवे स्टेशन की पहली ट्रेन रीवा-जबलपुर शटल 1993 में तत्कालीन रेल मंत्री जाफर शरीफ, माधवराव सिंधिया और तत्कालीन मुख्यमंत्री कुंवर अर्जुन सिंह की मौजूदगी में शुरू की गई थी. आज ये तीनों ही हमारे बीच नहीं हैं.

33 साल के सफर में रीवा रेलवे स्टेशन ने कई उतार-चढ़ाव देखे हैं. वर्तमान में रीवा स्टेशन से 14 ट्रेनें संचालित हो रही हैं. इनमें 7 नियमित ट्रेनें हैं, 2 ट्राई-वीकली ट्रेनें चिरमिरी और इंदौर के लिए, 1 बाय-वीकली रीवा-भोपाल ट्रेन और 4 ट्रेनें हफ्ते में एक दिन हड़सर, एकता नगर, राजकोट और शिवाजी टर्मिनल मुंबई के लिए चलाई जाती हैं.

भोपाल मंडल की स्पेशल ट्रेनों की संचालन अवधि बढ़ी

इधर, भोपाल मंडल होकर संचालित 4 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों की संचालन अवधि मार्च 2026 से बढ़ाकर दिसंबर 2026 तक कर दी गई है. इन ट्रेनों को होली, समर सीजन, त्योहारी सीजन, विंटर सीजन और अतिरिक्त भीड़ के दौरान चलाया जाएगा.

संचालन अवधि बढ़ाई गई ट्रेनें

01665/01666 (आरकेएमपी–अगरतल्ला–आरकेएमपी)

01665 आरकेएमपी–अगरतल्ला: साप्ताहिक, प्रत्येक गुरुवार, 05.03.2026 से 26.12.2026 तक

01666 अगरतल्ला–आरकेएमपी: साप्ताहिक, प्रत्येक रविवार, 08.03.2026 से 29.12.2026 तक

02132/02131 (जबलपुर–पुणे–जबलपुर)

02132 जबलपुर–पुणे: साप्ताहिक, प्रत्येक रविवार, 01.03.2026 से 29.12.2026 तक

02131 पुणे–जबलपुर: साप्ताहिक, प्रत्येक सोमवार, 02.03.2026 से 30.12.2026 तक

02198/02197 (जबलपुर–कोयंबटूर–जबलपुर)

02198 जबलपुर–कोयंबटूर: साप्ताहिक, प्रत्येक शुक्रवार, 06.03.2026 से 27.12.2026 तक

02197 कोयंबटूर–जबलपुर: साप्ताहिक, प्रत्येक सोमवार, 09.03.2026 से 30.12.2026 तक

02134/02133 (जबलपुर–बांद्रा टर्मिनस–जबलपुर)

02134 जबलपुर–बांद्रा टर्मिनस: साप्ताहिक, प्रत्येक शुक्रवार, 06.03.2026 से 27.12.2026 तक

02133 बांद्रा टर्मिनस–जबलपुर: साप्ताहिक, प्रत्येक शनिवार, 07.03.2026 से 28.12.2026 तक