मुक्तिधाम में संदिग्ध गतिविधि! ग्रामीणों ने दो युवकों को टोना‑टोटका करते पकड़ा

Ratlam Mukti Dham Incident: एमपी के रतलाम जिले के जावरा तहसील अंतर्गत ग्राम उखेड़िया स्थित मुक्तिधाम में बुधवार रात उस वक्त सनसनी फैल गई, जब ग्रामीणों ने कुछ युवकों को संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त देखा. देर रात हो रही हरकतों से शक गहराया तो ग्रामीण मौके पर पहुंचे और वहां जो देखा, उसने सभी को चौंका दिया. घटना के बाद पूरे इलाके में चर्चा का माहौल बन गया.

रात के अंधेरे में चल रही थी संदिग्ध गतिविधि

जानकारी के अनुसार, बुधवार रात ग्राम भूतेड़ा के चार युवक उखेड़िया मुक्तिधाम में मौजूद थे. ग्रामीणों को उनकी गतिविधियों पर शक हुआ, जिसके बाद लोग इकट्ठा होकर मुक्तिधाम पहुंचे. वहां कथित तौर पर टोना‑टोटका जैसी क्रियाएं की जा रही थीं. ग्रामीणों के पहुंचते ही चार में से दो युवक मौके पर ही पकड़ लिए गए, जबकि दो अन्य अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए.

वशीकरण और धन‑लालसा का आरोप

ग्रामीणों का आरोप है कि पकड़े गए युवक वशीकरण और धन‑लालसा के उद्देश्य से तांत्रिक क्रियाएं कर रहे थे. मुक्तिधाम जैसे पवित्र और संवेदनशील स्थान पर इस तरह की गतिविधियों से लोगों में आक्रोश फैल गया. इसी गुस्से में ग्रामीणों ने दोनों युवकों को पकड़कर एक खंभे से बांध दिया.

मारपीट की भी सामने आई जानकारी

घटना के दौरान माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया. ग्रामीणों के गुस्से के चलते दोनों युवकों के साथ मारपीट किए जाने की बात भी सामने आई है. हालांकि मौके पर मौजूद लोगों ने बाद में स्थिति को संभालने की कोशिश की.

चौकीदार की भूमिका पर उठे सवाल

इस पूरे मामले में मुक्तिधाम के एक चौकीदार की भूमिका को लेकर भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं. ग्रामीणों के बीच सवाल उठ रहे हैं कि इतनी देर तक संदिग्ध गतिविधियां चलती रहीं, लेकिन इसकी जानकारी समय पर कैसे नहीं मिल पाई.

स्थानीय नेता के हस्तक्षेप से मामला शांत

ग्रामीण दोनों युवकों को पुलिस के हवाले करना चाहते थे, लेकिन इसी दौरान भूतेड़ा क्षेत्र के एक स्थानीय नेता मौके पर पहुंच गए. उन्होंने हस्तक्षेप करते हुए दोनों युवकों को छुड़ाया और अपने साथ ले गए. इसके बाद मौके पर तनाव कम हुआ और मामला वहीं शांत हो गया.

वीडियो वायरल होने के बाद बढ़ी हलचल

हालांकि यह मामला वहीं खत्म होता दिख रहा था, लेकिन बाद में खंभे से बंधे युवकों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वीडियो सामने आने के बाद पूरे घटनाक्रम ने तूल पकड़ लिया और पुलिस भी हरकत में आ गई.

पुलिस ने जांच के दिए संकेत

सरसी चौकी प्रभारी ने बताया कि वायरल वीडियो के आधार पर संबंधित लोगों को बुलाकर पूछताछ की जाएगी. पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी.