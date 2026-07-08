ऐसा भी होता है ! MP के शाजापुर में कुत्ते से बचने के लिए अंधाधुंध भागे 13 हिरण,कुएं में गिरने से सभी की मौत

मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में आवारा कुत्ते से अपनी जान बचाने के चक्कर में 13 हिरणों की कुएं में गिरकर मौत हो गई. शुजालपुर की कालापीपल तहसील के खरदोंनकलां गांव में यह हादसा हुआ है. गहरे कुएं में गिरने और समय पर कोई मदद न मिलने के कारण सभी 13 हिरणों और उनका पीछा कर रहे कुत्ते की तड़प-तड़प कर मौत हो गई. इस घटना के बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. फिलहाल वन विभाग और पुलिस की टीम ने स्थानीय लोगों के सहयोग से शवों को बाहर निकाल लिया है.

खेत पहुंचे किसान ने देखा तो खुला मामला

घटना का खुलासा रविवार सुबह उस समय हुआ जब खेत मालिक अपनी फसल पर कीटनाशक का छिड़काव करने के लिए खेत पर पहुंचे थे. काम के दौरान अचानक उन्हें कुएं से तेज दुर्गंध आई. जब उन्होंने कुएं के भीतर झांककर देखा तो उनके होश उड़ गए. कुएं के पानी में बड़ी संख्या में हिरणों और एक कुत्ते के शव पड़े थे. किसान ने तुरंत इसकी सूचना गांव के सरपंच को दी, जिसके बाद पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से शवों को बाहर निकाला गया.

क्षतिग्रस्त मुंडेर बनी काल, मृत हिरणों में 9 मादा

वन विभाग की प्रारंभिक जांच और परिस्थितियों को देखकर माना जा रहा है कि यह हादसा एक-दो दिन पुराना है. बताया जा रहा है कि एक खूंखार आवारा कुत्ता हिरणों के इस झुंड को दौड़ा रहा था. जान बचाने के लिए अंधाधुंध भाग रहा पूरा झुंड कुएं की क्षतिग्रस्त मुंडेर वाले हिस्से से सीधे अंदर जा गिरा. रफ्तार तेज होने के कारण पीछा कर रहा कुत्ता भी खुद को रोक नहीं पाया और वह भी कुएं में गिर गया. वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, मृत पाए गए 13 हिरणों में से 4 नर और 9 मादा हिरण शामिल हैं.

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पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार

मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी वन्यजीवों का डॉक्टरों की टीम से पोस्टमार्टम कराया गया, जिसके बाद सम्मानपूर्वक उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया. इस दुखद घटना पर जिला वन अधिकारी (DFO) हेमलता शाह का कहना है कि मामले की विस्तृत जांच की जा रही है. अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, लेकिन शुरुआती जांच और परिस्थितियों को देखकर यही लगता है कि यह दर्दनाक हादसा आवारा कुत्ते के पीछा करने के कारण ही हुआ है.

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