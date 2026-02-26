CM मोहन यादव का भीलवाड़ा दौरा; MP में निवेश को लेकर राजस्थान के उद्योगपतियों से हुई बात, साधु-संतों को न्योता

Mohan Yadav Bhilwara Visit: राजस्थान के उद्यमियों को साधने की रणनीति के तहत मध्यप्रदेश सरकार ने पड़ोसी राज्य में निवेश आकर्षित करने की कवायद तेज कर दी है. इसी क्रम में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव (CM Mohan Yadav) गुरुवार को 1 दिवसीय भीलवाड़ा दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने बड़े उद्योगपतियों, खासकर टेक्सटाइल सेक्टर से जुड़े उद्यमियों को मध्यप्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया. वहीं मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने हरिशेवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर भीलवाड़ा, राजस्थान में आयोजित सनातन मंगल महोत्सव एवं संत समागम में सहभागिता कर अपने विचार साझा किए.

‘सरकार बनते ही उद्योग विभाग अपने पास रखा' : CM

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि उनके लिए रोजगार सृजन सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए सरकार बनने के साथ ही उन्होंने उद्योग विभाग का प्रभार स्वयं रखा. उन्होंने कहा कि राज्य में निवेश बढ़े और रोजगार के अवसर सृजित हों, इसके लिए नई उद्योग नीति तैयार की गई, जिसका प्रभाव अब दिखने लगा है. उन्होंने कहा “हमने बिज़नेस को आसान बनाने के लिए प्रक्रियाओं को सरल किया. योजनाओं में सुधार किया. इसका फायदा उद्योग जगत को स्पष्ट दिखाई दे रहा है.”

‘मारवाड़‑मेवाड़ का आदमी सूखी रैती में भी तेल निकाल लेता है'

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री यादव ने उद्योगपतियों की क्षमता की तारीफ़ करते हुए हल्के अंदाज़ में कहा “राजस्थान में तो मारवाड़ और मेवाड़ का आदमी सूखी रेत में भी तेल निकाल लेता है. पूरे देश के उद्योग जगत में इनका दबदबा है.” सीएम ने कहा कि राजस्थान और मध्यप्रदेश के बीच भाईचारे का संबंध अनादि काल से चला आ रहा है, और दोनों राज्यों ने विकास में एक‑दूसरे का साथ दिया है.

भीलवाड़ा के कपड़ा उद्योगों को MP में निवेश का निमंत्रण

भीलवाड़ा को देश का 'टेक्सटाइल हब' कहा जाता है. मुख्यमंत्री यादव ने यहां के प्रमुख उद्यमियों को संबोधित करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश में बिजली, पानी, श्रम और औद्योगिक वातावरण बेहद अनुकूल है, जो निवेशकों के लिए बड़ी सुविधा है.उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित PM MITRA पार्क भी स्थापित हो चुका है, जिससे टेक्सटाइल सेक्टर में भारी अवसर उपलब्ध हो रहे हैं. उन्होंने संकेत दिया कि भीलवाड़ा के उद्योगपति रामपाल सोनी ने मध्यप्रदेश में लगभग 5000 करोड़ रुपये के निवेश की इच्छा जताई है. सीएम ने आश्वासन दिया “हमारी कैबिनेट और CCI की संयुक्त बैठकें बड़े उद्यमियों को रियायत देने के उद्देश्य से आयोजित होती हैं. जो भी उद्योग लगाना चाहे, मध्यप्रदेश सरकार हर प्रकार का सहयोग करेगी.”

संत महात्माओं से आशीर्वाद

भीलवाड़ा आगमन पर हेलीपैड पर जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया. इसके बाद डॉ. मोहनलाल यादव ने हरी सेवा उदासीन आश्रम परिसर में चल रहे सनातन मंगल महोत्सव और दीक्षा‑दान समारोह में शिरकत कर संतों का आशीर्वाद लिया.

‘पानी परमात्मा की देन… MP नदियों का मायका'

राज्यों के बीच लंबे समय से चल रहे जल विवाद पर मुख्यमंत्री ने कहा “मध्यप्रदेश नदियों का मायका है. पानी परमात्मा की देन है. राजस्थान और मध्यप्रदेश के बीच कालीसिंध जल विवाद को हमने सौहार्द से हल किया. अब राज्यों के बीच सहयोग की नई परंपरा बन रही है.” उन्होंने बताया कि पूर्व में जल बंटवारे पर विवाद लंबा चला, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से चर्चा कर इसका समाधान निकाल लिया गया.

राजस्थान CM की सराहना

डॉ. यादव ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की प्रशंसा करते हुए कहा कि वे और उनकी टीम बेहतरीन तरीके से प्रदेश की सरकार चला रहे हैं, और दोनों राज्यों के बीच बेहतर तालमेल भविष्य में उद्योगों के लिए भी लाभकारी होगा. कार्यक्रम के दौरान मध्यप्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भीलवाड़ा के टेक्सटाइल उद्यमियों के साथ सीधे संवाद किए और राज्य की औद्योगिक नीतियों की जानकारी दी. सहकारिता मंत्री गौतम दक, सांसद दामोदर अग्रवाल सहित कई जनप्रतिनिधि व प्रमुख उद्यमी मौजूद रहे.

