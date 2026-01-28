एमडी ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़! 80 पुलिसकर्मियों ने राजस्थान में घुसकर की कार्रवाई, 5 करोड़ का माल बरामद

विज्ञापन
आगर मालवा पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत राजस्थान के झालावाड़ में बड़ी कार्रवाई करते हुए एमडी ड्रग्स की फैक्ट्री और तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया. 80 से अधिक पुलिसकर्मियों की टीम ने रातों-रात दबिश देकर करोड़ों की नशीली सामग्री, मशीनें, केमिकल और हथियार जब्त किए.

MD Drug Factory Raid: एमपी की आगर मालवा पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत बड़ी अंतर्राज्यीय कार्रवाई करते हुए राजस्थान के झालावाड़ जिले में एमडी ड्रग्स की फैक्ट्री और तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश किया है. 80 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की टीम ने रातों-रात दबिश देकर करोड़ों की मादक पदार्थ सामग्री, केमिकल, हथियार और मशीनें बरामद कीं. इस ऑपरेशन में दो मुख्य आरोपियों को भी पकड़ा. कार्रवाई के बाद ड्रग नेटवर्क पर बड़ा झटका माना जा रहा है.

20 जनवरी से शुरू हुई कड़ी कार्रवाई

यह ऑपरेशन 20 जनवरी 2026 को शुरू हुआ, जब आगर सुसनेर रोड के आमला क्षेत्र से पुलिस ने फैजान नामक तस्कर को दबोचा. उसके पास से 330 ग्राम एमडी ड्रग्स (कीमत करीब 33 लाख रुपये) और एक मोबाइल फोन बरामद हुआ. पूछताछ में जो सुराग मिले, उन्होंने पुलिस को सीधे राजस्थान के बड़े नेटवर्क तक पहुंचा दिया.

झालावाड़ में रातों-रात दबिश

एसपी विनोद कुमार सिंह के अनुसार, आरोपी की निशानदेही पर साफ हुआ कि ड्रग सप्लाई झालावाड़ जिले से हो रही है. इसके बाद 28 जनवरी की रात, आगर मालवा की टीम ने 80 से ज्यादा पुलिसकर्मियों के साथ जिले की सीमा के पास ग्राम घाटाखेड़ी, थाना डग (जिला झालावाड़) में एक साथ छापेमारी की.  

दो बड़े आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने मौके से नेटवर्क के दो अहम सदस्यों शाहीर खान और मुनव्वर खान उर्फ राजा को गिरफ्तार किया. यहां लगी ड्रग फैक्ट्री का पूरा सेटअप पुलिस को मिला, जिससे साफ हुआ कि यहां लंबे समय से अवैध रूप से निर्माण और सप्लाई का काम चल रहा था.

भारी मात्रा में नशीले पदार्थ और मशीनें जब्त

झालावाड़ में मारे छापे में पुलिस ने 1 किलो स्मैक, 2 किलो एमडी ड्रग्स, 2 किलो केटामाइन, 25 प्रतिबंधित नशीले इंजेक्शन, ड्रग बनाने की मशीनें, 7 मोबाइल फोन, हथियार और फर्जी नंबर प्लेट जब्त कीं. जब्त माल की कीमत लगभग 5 करोड़ रुपये आंकी गई है. बरामदगी से यह साफ दिखा कि फैक्ट्री संगठित तरीके से बड़े पैमाने पर काम कर रही थी.

राजस्थान पुलिस के साथ समन्वय

पूरे ऑपरेशन के दौरान राजस्थान पुलिस के साथ समन्वय बनाए रखा गया. कानून-व्यवस्था का कड़ाई से पालन करते हुए, सुबह से पहले कार्रवाई शांतिपूर्वक और सफलतापूर्वक पूरी की गई. इससे इलाके में किसी तरह की अफरा-तफरी नहीं मची और साक्ष्य भी सुरक्षित रहे.

घनी आबादी के बीच बना ठिकाना

सूत्रों के मुताबिक, घाटाखेड़ी में जिस पक्के मकान से सामग्री जब्त की गई, वह घनी आबादी के बीच स्थित है. आसपास के इलाकों में भी एमडी का काला कारोबार चलने की आशंका जताई जा रही है. इससे साफ है कि नेटवर्क ने भीड़भाड़ वाले इलाकों का इस्तेमाल ढाल की तरह किया था.

चार महीनों में तीसरी बड़ी कार्रवाई

आगर मालवा जिले में एमडी ड्रग्स को लेकर यह चार महीनों में तीसरी बड़ी कार्रवाई है. सितंबर में करीब 5 करोड़ रुपये की एमडी ड्रग और फैक्ट्री का सामान जब्त हुआ था, जिसमें भाजपा नेता राहुल आंजना की गिरफ्तारी हाल में हुई. 10 जनवरी को आमला गांव में लगभग 10 करोड़ रुपये की एमडी ड्रग और फैक्ट्री का भंडाफोड़ नार्कोटिक्स ब्यूरो ने किया था.  

आगे की कार्रवाई और सख्ती का संदेश

पुलिस अब सप्लाई चैन, वित्तीय लेनदेन और जुड़े अन्य लोगों की पहचान में जुटी है. जब्त मोबाइल और दस्तावेजों की डिजिटल फॉरेंसिक जांच से और कड़ियां खुल सकती हैं. संदेश साफ है—अवैध नशे के कारोबार पर लगातार और सख्त कार्रवाई जारी रहेगी. 

