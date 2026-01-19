छत्तीसगढ़ में ऐसे चोर... पकड़े गए तो पीड़ित परिवार भी रह गए दंग, पुलिस का भी चकरा गया माथा

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के महासमुंद में चोरी का ऐसा मामला सामने आया है, जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया... इतना ही नहीं पुलिस ने जब चोर को पकड़ा तो पीड़ित परिवार भी दंग रह गए. फिलहाल महासमुंद पुलिस ने करोड़ों रुपये की चोरी व डकैती को अंजाम देने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. साथ ही आरोपियों के कब्जे से 93 लाख 33 हजार 104 रुपये कीमत का सोना और चांदी भी बरामद किया है.

अपने रिश्तेदारों के घर चोरी को देता था अंजाम

ये चोर सिर्फ अपने रिश्तेदारों के यहां ही चोरी को अंजाम देता था. दरअसल, चोरों के सरगना ने अपनी ही सगी बड़ी बहन और चाचा के घर चोरी की घटना को अंजाम दिया था. बता दें कि चोरी और डकैती के सरगना का नाम कान्हा उर्फ हेमंत अग्रवाल है.

ऐसे किया था अपने चाचा के घर चोरी

बता दें कि रायपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक अमरेश मिश्रा ने दो अलग-अलग मामलों का खुलासा किया, जिसे सुन हर कोई हैरान रह गया. IG के मुताबिक, बल्दीडीह निवासी पीड़ित योगेश अग्रवाल ने थाना सांकरा में रिपोर्ट दर्ज कराया कि 4 दिसंबर 2025 की सुबह करीब 7 बजे अपनी कार से शादी कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए रायपुर गया हुआ था. 5 दिसंबर 2025 की सुबह करीब साढ़े सात बजे घर पहुंचा तो देखा कि दोनों बेडरूम की अलमारी खुली है. पीड़ित के मुताबिक, सामान बेड पर बिखरा हुआ था, अलमारी चेक करने पर सोने-चांदी के ज्वेलरी सामान नहीं थे. नगदी रकम 4-5 लाख और सोने-चांदी की ज्वेलरी गायब थी. इस शिकायत के बाद थाना सांकरा में अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया.

5 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार

शिकायत दर्ज होने के बाद आरोपियों की तलाश शुरू की गई. थाना सांकरा पुलिस और सायबर सेल की अलग-अलग टीम आरोपियों और संदेहियों पर नजर बनाए हुए थी. इसी दौरान सूचना मिली कि ग्राम झलप थाना पटेवा का रहने वाला शुभम साहू अपने पास सोने और चांदी के जेवर रखे हुए हैं और बेचने के लिए ग्राहक का तलाश कर रहा है.

सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को पकड़ा लिया. बारीकी से पूछताछ करने पर कान्हा अग्रवाल ने स्वीकार किया कि वो अन्य साथिया के साथ मिलकर ग्राम बल्दीडीह में चोरी को अंजाम दिया था.

कान्हा अग्रवाल ने पुलिस को बताया कि अपने पूर्व परिचित शुभम साहू निवासी झलप, सिमगा निवासी योगेश साहू, कवर्धा निवासी दीपक चंद्रवंशी, महाराष्ट्र गोंदिया निवासी टाईगर उर्फ मुकुंद सेठ और अन्य के साथ मिलकर अपने सगे बड़े भाई योगेश अग्रवाल के बल्दीडीह स्थित घर की पहले रैकी किए. घटना वाले दिन योगेश शादी कार्यक्रम में अपने पूरे परिवार के साथ रायपुर गया था. इसी का फायदा उठाकर अपने सभी साथियों के साथ रात 9 से 10 बजे के बीच बड़े भाई के मकान में पीछे के रास्ते से पहुंचा और घर से भारी मात्रा में सोने-चांदी के ज्वेलरी और नगदी चुराकर फरार हो गए.

93,33,104 रुपये कीमत का सोना और चांदी बरामद

चोरी करने के बाद सभी आरोपी सिमगा पहुंचकर चोरी के सामान को बांटा...घटना को अंजाम देने वाला मास्टर माइंड कान्हा उर्फ हेमंत अग्रवाल ने पुलिस को ये भी बताया कि पूर्व में भी सगी बड़ी बहन के ससुराल ग्राम चरौदा ( थाना कुरा) में 2025 में लाखों रुपये की चोरी को अंजाम दिया. चोरी की ज्वेलरी को खपाने के लिए पिथौरा निवासी रौनक उर्फ भूपेन्द सलूजा को दिया था, जिसके बदले रौनक सलूजा के ने 10,94,000 रुपए दिया था. कुछ गहने को रौनक अपने पास में रखा था. विवेचना के दौरान रौनक सलूजा उर्फ भूपेन्द्र सलूजा को भी पुलिस ने पकड़ा है.

पुलिस ने आरोपी आरोपी शुभम साहू के कब्जे से सोना- 175.78 ग्राम और चांदी 242.51 ग्राम जब्त किया. इसके अलावा कान्हा उर्फ हेमंत अग्रवाल के कब्जे से 9.24 ग्राम सोना और 253.39 ग्राम चांदी, रौनक उर्फ भूपेन्द्र सलूजा के कब्जे से 125.13 ग्राम सोना और 200 ग्राम चांदी, 04 योगेश साहू के कब्जे से 9.18 ग्राम सोना और 78.36 ग्राम चांदी, दीपक चंद्रवंशी के कब्जे से 151.91 ग्राम सोना और 655.27 ग्राम चांदी बरामद किया गया. साथ ही घटना में प्रयुक्त टाटा Nexon कार, YAMAHA मोटर साईकिल, मारूति Swift कार को भी जब्त किया गया है.

