महाराष्ट्र में बारिश से रेल यातायात प्रभावित, इंदौर–दौंड सुपरफास्ट एक्सप्रेस 7 दिन तक रद्द

महाराष्ट्र में लगातार हो रही भारी बारिश का असर अब रेलवे संचालन पर भी साफ दिखाई देने लगा है. पुणे क्षेत्र में भूस्खलन और कई जगह जलभराव की स्थिति बनने के कारण रेल यातायात प्रभावित हुआ है. इसी वजह से इंदौर और दौंड के बीच चलने वाली इंदौर–दौंड सुपरफास्ट एक्सप्रेस को 10 जुलाई से 17 जुलाई तक दोनों दिशाओं में रद्द कर दिया है. रेलवे का कहना है कि खराब मौसम के कारण रेक उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, जिससे ट्रेनों के संचालन पर असर पड़ा है.

भारी बारिश का रेल संचालन पर असर

महाराष्ट्र के कई हिस्सों में पिछले दो दिनों से लगातार तेज बारिश हो रही है. कई स्थानों पर जलभराव की स्थिति बन गई है, जबकि पुणे सेक्शन में भूस्खलन की घटनाएं भी सामने आई हैं. इन परिस्थितियों के चलते रेलवे ट्रैक और संचालन व्यवस्था प्रभावित हुई है, जिसका असर लंबी दूरी की ट्रेनों पर भी पड़ रहा है.

इंदौर–दौंड सुपरफास्ट एक्सप्रेस 17 जुलाई तक निरस्त

रेलवे प्रशासन ने जानकारी दी है कि इंदौर–दौंड सुपरफास्ट एक्सप्रेस को 10 जुलाई से 17 जुलाई तक निरस्त किया है. यह फैसला दोनों दिशाओं में लागू रहेगा, यानी इंदौर से दौंड और दौंड से इंदौर आने वाली ट्रेनें इस अवधि में नहीं चलेंगी. ट्रेन रद्द होने से यात्रियों को वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ सकती है.

रेक की कमी बनी वजह

पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल की ओर से मिली जानकारी के अनुसार, महाराष्ट्र में खराब मौसम के कारण कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ है. दौंड से आने वाली ट्रेन के उसी रेक का उपयोग आगे असारवा जाने वाली ट्रेन के संचालन में किया जाता है. ऐसे में एक ट्रेन प्रभावित होने पर उसका असर दूसरी सेवाओं पर भी पड़ रहा है.

यात्रियों के लिए रेलवे की सलाह

रेलवे ने यात्रियों से कहा है कि यात्रा शुरू करने से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति की जांच जरूर करें. ट्रेन के समय, ठहराव और अन्य ताजा जानकारी के लिए यात्री रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट enquiry.indianrail.gov.in या RailOne ऐप का उपयोग कर सकते हैं. इससे उन्हें यात्रा के दौरान किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा.