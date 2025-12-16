विज्ञापन
KIFF 2025: "मंत्रियों को पट्टा बांधकर..." फिल्म महोत्सव से पहले एक्टर राजा बुंदेला का बयान वायरल

KIFF 2025: खजुराहो में मंगलवार 16 दिसंबर से शुरू हो रहे 11वें अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव को लेकर आयोजक और अभिनेता राजा बुंदेला के बयान चर्चा में हैं. खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 से पहले उनकी टिप्पणी आयोजन की चुनौतियों को उजागर कर रही है.

Khajuraho International Film Festival 2025: अभिनेता राजा बुंदेला का बयान चर्चा में.

Khajuraho International Film Festival 2025: मध्य प्रदेश के खजुराहो में 16 से 22 दिसंबर तक आयोजित होने जा रहे अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव को लेकर आयोजक और अभिनेता राजा बुंदेला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तैयारियों की जानकारी दी.

उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि दिल्ली से लेकर भोपाल तक के मंत्रियों को इनवाइट किया है, "अब कोई आए या न आए, मैं पट्टा बांधकर तो ला नहीं सकता. मैं केवल इनवाइट कर सकता हूं, सुविधायें दे सकता हूं और फिल्म महोत्सव के बारे में बता सकता हूं. 

इंडिगो के कारण हुई परेशानी

एक्टर राजा बुंदेला ने कहा कि हम 10 साल से यह आयोजन कर रहे हैं, यह हमारा 11वां संस्करण है. एक बार जो सबसे बड़ी परेशानी हुई है वो इंडिगो के कारण हुई है. लगातार फ्लाइट केंसिल होने वजह से बहुत सारे लोगों ने मना कर दिया है. हालांकि, हमारा प्रयास है इस बार भी कार्यक्रम बेहतर हो. 11 साल से हम लड़ झगड़ कर ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेते आए हैं. इस बार महोत्सव के स्वरूप में थोड़ा बदलाव किया गया है. संसाधन सीमित होते जा रहे हैं और ऐसे में आयोजन को व्यावहारिक रूप से मजबूत बनाए रखना जरूरी है.  

प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर उठे सवाल

खजुराहो फिल्म महोत्सव 2025 को लेकर की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर भी सवाल उठे. आरोप लगा कि कॉन्फ्रेंस में गिने चुने पत्रकारों को ही आमंत्रित किया गया था. इसे लेकर पत्रकारों की और से नाराजगी भी जताई गई. बता दें कि खजुराहो अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव न केवल फिल्मों का मंच है, बल्कि यह क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान से भी जुड़ा है.  

Raja Bundela statement,  Khajuraho International Film Festival 2025, Khajuraho International Film Festival, Mp News,  Khajuraho News
