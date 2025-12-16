'प्रेम में मुक्ति नहीं, मृत्यु है': प्रेमिका SI को सरप्राइज देने पहुंचा वकील, कमरे में आरक्षक के साथ देखा तो दी जान, 30 को थी शादी

Gwalior Lawyer SI Love Affair: मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में पांच साल से चली आ रही प्रेम कहानी का शादी से 15 दिन पहले दुखद अंत हो गया. अपनी एसआई प्रेमिका को किसी आरक्षक के साथ आपत्तिजनक हालत में देखने के बाद युवा वकील मृत्युंजय चौहान ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. मृत्युंजय गोले का मंदिर थाना क्षेत्र की आदर्शपुरम कॉलोनी में किराए के मकान में रहते थे. मृत्युंजय की मौत के बाद उनके परिजनों ने महिला एसआई पर धोखा देने समेत अन्य गंभीर आरोप लगाए हैं. पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

परिजनों के अनुसार, मृत्युंजय चौहान का पिछले पांच वर्षों से मुरैना में पदस्थ एक महिला सब इंस्पेक्टर से प्रेम संबंध था. वह वकालत के साथ-साथ PHD भी कर रहा था. दोनों की सगाई हो गई थी, 30 दिसंबर को शादी थी. सभी शादी की तैयारियों में लगे थे. मृत्युंजय अक्सर अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए मुरैना जाता था. बीते शुक्रवार को मृत्युंजय प्रेमिका को सरप्राइज करने मुरैना गया था. इस दौरान उसने महिला SI को उसके घर में एक सिपाही के साथ आपत्तिजनक हालत में देखा. जिसे लेकर दोनों के बीच काफी झगड़ा हो गया. परिवार का कहना है कि इस घटना के बाद से मृत्युंजय गहरे अवसाद में चला गया था. उसने आत्महत्या से पहले सोशल मीडिया पर एक स्टेटस भी लगाया था, जिसमें लिखा था कि प्रेम में मुक्ति नहीं, मृत्यु है.

बेटे की मौत से परेशान मां शिवकुमारी.

मां को कॉल कर बताई थी पूरी बात

परिजनों ने आरोप लगाया है कि प्रेमिका महिला SI से विवाद के बाद मृत्युंजय ने थाने में शिकायत भी की थी, लेकिन पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई. इससे परेशान मृत्युंजय ने मां को कॉल कर पूरी बात बताई थी. परिजनों का कहना है कि इस समय मृत्युंजय बहुत परेशान था, वह लगातार रो रहा था. मां शिवकुमारी ने बेटे को भरोसा दिलाया था की सब कुछ ठीक हो जाएगा.

जांच के बाद होगी कार्रवाई

गोला का मंदिर थाना SI नरेंद्र सिंह भदौरिया ने बताया कि सभी पहलुओं से मामले की जांच की जा रही है, जो भी सामने आएगा उसके अनुसार आगे की कार्रवाई होगी.