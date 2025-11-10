छत्तीसगढ़ में दिल दहला देने वाली घटना, पति की हत्या कर शव सूटकेस में बंदकर पत्नी फरार

जशपुर जिले के दुलदुला थाना क्षेत्र के ग्राम भिंजपुर में एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है. यहां एक व्यक्ति का शव उसके ही घर से एक सूटकेस में बंद मिला है. पुलिस ने इस मामले को हत्या करार देते हुए मृतक की पत्नी को मुख्य आरोपी के रूप में चिन्हित किया है. फिलहाल, आरोपी महिला फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस की विशेष टीमें जुट गई हैं.

क्या है पूरा मामला?

जशपुर के एसएसपी शशिमोहन सिंह ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि मृतक संतोष भगत (उम्र 43 वर्ष) ग्राम भिंजपुर में अपनी पत्नी के साथ रहता था. पति-पत्नी के बीच पिछले कुछ समय से विवाद चल रहा था. घटना वाले दिन 7 नवंबर को, पति-पत्नी के बीच जोरदार झगड़ा हुआ. इस झगड़े की आवाज कोरबा में रहने वाली उनकी मंझली बेटी ने फोन पर सुनी थी. अगले दिन, यानी 8 नवंबर को, आरोपी पत्नी ने उसी बेटी को फोन किया और चौंकाने वाला खुलासा किया. उसने बताया कि उसने अपने पति की हत्या कर दी है और शव को कंबल में लपेटकर सूटकेस में बंद कर रखा है.

यह खबर सुनकर बेटी घबरा गई और 9 नवंबर को गांव पहुंचकर अपने बड़े चाचा विनोद मिंज को सूचना दी. इसके बाद थाना दुलदुला में रिपोर्ट दर्ज कराई गई. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घर की तलाशी ली. तलाशी के दौरान, पुलिस को गहरे लाल रंग का एक बड़ा ट्रॉली सूटकेस मिला. सूटकेस के अंदर कंबल में लिपटा हुआ मृतक संतोष भगत का शव बरामद हुआ. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा तैयार किया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

आरोपी पत्नी की तलाश जारी

एसएसपी जशपुर शशि मोहन सिंह ने बताया कि आरोपी पत्नी के खिलाफ थाना दुलदुला में बीएनएस की धारा 103(1) के तहत हत्या का अपराध दर्ज कर लिया गया है. "पुलिस का मानना है कि हत्या के पीछे का वास्तविक कारण आरोपी की पूछताछ और गिरफ्तारी के बाद स्पष्ट होगा."

आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की एक विशेष टीम को महाराष्ट्र की ओर रवाना किया गया है. पुलिस को उम्मीद है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और पूरी घटना की वजहों का खुलासा होगा. जशपुर की यह दिल दहला देने वाली घटना पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है.