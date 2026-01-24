विज्ञापन
विशेष लिंक

जबलपुर हिट एंड रन: 5 मजदूरों को कार से कुचलने वाला आरोपी गिरफ्तार, कौन है लखन सोनी?

जबलपुर के बरेला थाना क्षेत्र में रायपुर-जबलपुर मार्ग पर हुए भीषण हिट एंड रन हादसे में 2 महिला मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 3 की हालत गंभीर बनी हुई है. पुलिस ने फरार कार चालक लखन सोनी को गिरफ्तार कर लिया है.

Read Time: 2 mins
Share
जबलपुर हिट एंड रन: 5 मजदूरों को कार से कुचलने वाला आरोपी गिरफ्तार, कौन है लखन सोनी?

जबलपुर के बरेला थाना क्षेत्र में रायपुर-जबलपुर हाईवे पर हुए भीषण हिट एंड रन हादसे में आरोपी कार चालक लखन सोनी को गिरफ्तार कर लिया है. DSP ग्रामीण आकांक्षा उपाध्याय ने बताया कि आरोपी शहर से बाहर भागने की फिराक में था. फिलहाल थाना बरेला पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है. 

बता दें क‍ि 18 जनवरी 2026 को मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के थाना बरेला अंतर्गत गौर पुलिस चौकी क्षेत्र में रायपुर-जबलपुर हाईवे पर तेज रफ्तार क्रेटा कार ने सड़क किनारे बैठकर खाना खा रहे मजदूरों को कुचल दिया था. 

हादसे के वक्त हाईवे पर काम कर रहे करीब 20 मजदूर ग्रिल पर पेंटिंग का काम कर रहे थे और भोजन के लिए सड़क किनारे बैठे हुए थे. इसी दौरान तेज रफ्तार कार ने नियंत्रण खोते हुए मजदूरों को रौंद दिया, जिससे मौके पर अफरा-तफरी और चीख-पुकार मच गई. इस भीषण हादसे में 2 महिला मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि 3 मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए. 

Latest and Breaking News on NDTV

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार की रफ्तार काफी तेज थी और हादसे के बाद चालक बिना रुके कार लेकर मौके से फरार हो गया. घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग मौके पर इकट्ठा हुए और तत्काल पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को 108 एंबुलेंस सेवा के माध्यम से जिला अस्पताल भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने दो महिलाओं को मृत घोषित कर दिया.

उस समय हादसे की जानकारी देते हुए जबलपुर एडिशनल एसपी पल्लवी शुक्ला ने बताया था कि मजदूरों को कुचलने के बाद कार चालक फरार हो गया था. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया. तीन मजदूरों की हालत गंभीर है, जबकि अन्य को हल्की चोटें आई थीं.

इस मामले में क्राइम ब्रांच और थाना बरेला पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में आरोपी कार चालक लखन सोनी को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस ने पहले ही आरोपी की कार जप्त कर ली थी. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
MP News, MP Hindi News, MP Latest News, Jabalpur News, Jabalpur Hindi News
Get App for Better Experience
Install Now