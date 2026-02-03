'संकल्प से सिद्धि' की ओर; CM मोहन यादव ने इंडिया-यूएस डील और केंद्रीय बजट पर जानिए क्या कहा?

MP News: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव (CM Dr Mohan Yadav) ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की वैश्विक स्थिति लगातार मजबूत हो रही है. उन्होंने भारत‑अमेरिका के बीच हाल ही में संपन्न ट्रेड डील को ऐतिहासिक बताया और कहा कि यह समझौता “मेक इन इंडिया” अभियान को नई ऊर्जा देगा, जिससे देश में विकास और निवेश के नए अवसर खुलेंगे. मुख्यमंत्री का कहना है कि यह डील भारत के सशक्त नेतृत्व और वैश्विक साझेदारी में बने विश्वास को दर्शाती है. वहीं मुख्यमंत्री मंगलवार को राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में केंद्रीय बजट 2026‑27 में किए गए प्रावधानों को दूरगामी और व्यापक प्रभाव वाला बताया.
यशस्वी प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के मार्गदर्शन में माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती @nsitharaman जी द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2026-27 विकसित भारत के 'संकल्प से सिद्धि' की ओर महत्वपूर्ण कदम है।#ViksitBharatBudget pic.twitter.com/olZJ4qDzoL— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) February 3, 2026
महिला सशक्तिकरण और रोजगार पर केंद्रित प्रावधान
सीएम ने कहा कि केंद्रीय बजट में महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी गई है. महिला रोजगार, उद्यमिता और स्व‑सहायता समूहों को मजबूत करने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं. उन्होंने कहा कि बजट के ये प्रावधान ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में सहायक होंगे.
फार्मा, बायोटेक, हेल्थ और रिसर्च सेक्टर को बढ़ावा
मुख्यमंत्री ने बताया कि फार्मा, बायोटेक्नोलॉजी और स्वास्थ्य उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बजट में विशेष रियायतें और योजनाएँ घोषित की गई हैं. रिसर्च सेक्टर को समर्थन मिलने से युवाओं और स्टार्ट‑अप्स को भी लाभ मिलेगा. साथ ही, एआई आधारित तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए किए गए प्रावधानों से हाइटेक इंडस्ट्री, डिजिटल निवेश और नवाचार‑आधारित उद्यमिता में बढ़ोतरी होगी, जिससे रोजगार के व्यापक अवसर बनेंगे.
मध्यप्रदेश में रेलवे अधोसंरचना की दृष्टि से क्रांति हो रही है...— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) February 3, 2026
हमारे यहां पोर्ट नहीं है, ऐसे में रेल कनेक्टिविटी जितनी बढ़ेगी, राज्य के विकास की गति भी उतनी ही तेज होगी।#ViksitBharatBudget pic.twitter.com/98MuqrDORo
टियर‑1 और टियर‑2 शहरों को मिलेगा बढ़ावा
सीएम मोहन यादव ने कहा कि बजट में टियर‑1 और टियर‑2 शहरों में शहरी विकास, अधोसंरचना निर्माण और औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार के लिए पर्याप्त धनराशि का प्रावधान किया गया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि इन प्रावधानों से मध्यप्रदेश के कई प्रमुख शहरों में विकास कार्य तेजी से होंगे.
केंद्र और मध्यप्रदेश का बजट “एक आत्मा, एक तालमेल”
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि केंद्र सरकार का बजट और मध्यप्रदेश का बजट एक-दूसरे के साथ “एक आत्मा से तालमेल” रखते हैं. उन्होंने कहा कि कृषि, रोजगार, महिला सशक्तिकरण और बुनियादी ढांचे से जुड़े प्रावधान राज्य की प्राथमिकताओं से मेल खाते हैं. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने भी इसे “विकास का बजट” बताया.
मध्यप्रदेश, देश के उन टॉप-3 राज्यों में शामिल है, जहां बजट का लगभग 40% हिस्सा पूंजीगत निवेश में लग रहा है।#ViksitBharatBudget pic.twitter.com/Wp3vuZ6KGJ— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) February 3, 2026
मेट्रोपॉलिटन सिटी विकास को बढ़ावा
मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश में महानगरीय क्षेत्र के विकास की दिशा में प्रयास जारी हैं. केंद्र सरकार द्वारा मेट्रोपॉलिटन सिटी के लिए किए गए प्रावधानों से राज्य को सीधे लाभ मिलेगा. वर्तमान में प्रदेश में ऐसे शहरों के विकास की तैयारी चल रही है.
वैश्विक आर्थिक परिदृश्य का उल्लेख
आर्थिक बदलावों पर बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट से पहले और बाद में वैश्विक स्तर पर जो गतिविधियाँ हुई हैं, उनसे भारत की आर्थिक मजबूती साफ दिखाई देती है. उन्होंने कहा कि पड़ोसी देश पाकिस्तान आर्थिक संकट से गुजर रहा है और कर्ज के लिए संघर्ष कर रहा है, जबकि भारत स्थिरता और विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है.
कृषि, कपड़ा उद्योग और युवाओं पर फोकस
सीएम मोहन यादव ने कहा कि केंद्रीय बजट में किसानों, युवाओं, महिलाओं और गरीबों पर विशेष ध्यान दिया गया है. कपड़ा उद्योग में सुधारों पर जोर दिए जाने से उत्पादन बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर बनेंगे. उन्होंने कहा कि इससे मध्यप्रदेश में भी उद्योगों को मजबूती मिलेगी. मुख्यमंत्री ने दावा किया कि राज्य में बेरोजगारी दर में लगातार सुधार हो रहा है और वर्तमान में यह “सिर्फ डेढ़ प्रतिशत” रह गई है.
