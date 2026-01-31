विज्ञापन
विशेष लिंक

'भारत ने चीन को छोड़ा पीछे, धान उत्पादन में बना दुनिया का नंबर वन देश'- कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान 

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत ने धान उत्पादन में चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया में पहला स्थान हासिल कर लिया है. यह बयान उन्होंने छत्तीसगढ़ के दुर्ग में आयोजित किसान मेले में दिया.

Read Time: 3 mins
Share
'भारत ने चीन को छोड़ा पीछे, धान उत्पादन में बना दुनिया का नंबर वन देश'- कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान 

India Rice Production World Number One: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत ने धान उत्पादन के मामले में चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया में पहला स्थान हासिल कर लिया है. यह बात उन्होंने छत्तीसगढ़ के दुर्ग में आयोजित दो दिवसीय किसान मेले के समापन समारोह में कही. उन्होंने इसे किसानों की मेहनत और खेती में हो रहे बदलावों का नतीजा बताया.

दुर्ग में किसान मेले का आयोजन

दुर्ग में छत्तीसगढ़ युवा प्रगतिशील किसान संघ की ओर से दो दिवसीय किसान मेले का आयोजन किया गया था. इस मेले का मकसद किसानों को नई कृषि तकनीकों, वैकल्पिक फसलों और ज्यादा मुनाफे वाली खेती से जोड़ना था. मेले में छत्तीसगढ़ के साथ‑साथ दूसरे राज्यों से भी बड़ी संख्या में किसान पहुंचे.

ई‑रिक्शा से किया स्टॉलों का निरीक्षण

मेले में पहुंचने पर शिवराज सिंह चौहान का किसान संघ ने स्वागत किया. इसके बाद वे ई‑रिक्शा में बैठकर मेले में लगे 108 स्टॉलों तक पहुंचे और वहां रखे उत्पादों को देखा. उन्होंने किसानों से सीधा संवाद किया, उनकी समस्याएं सुनीं और किसान चौपाल में खुलकर चर्चा की.

किसानों से सीखने पर दिया जोर

अपने संबोधन में कृषि मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ के किसान बेहद मेहनती हैं. उन्होंने कहा कि अगर खेती को बेहतर बनाना है, तो किसानों से सीखना और उनकी बात सुनना जरूरी है. उन्होंने छत्तीसगढ़ को ‘धान का कटोरा' बताते हुए कहा कि धान की पहचान बनी रहेगी, लेकिन आय बढ़ाने के लिए किसानों को फल, फूल, सब्जी और अन्य फसलों की ओर भी ध्यान देना होगा.

वैकल्पिक खेती करने वाले किसानों की सराहना

शिवराज सिंह चौहान ने खपरी और गिरहोला गांवों के किसानों की खास तौर पर तारीफ की, जहां वैकल्पिक खेती की अच्छी शुरुआत हुई है. उन्होंने कहा कि वे खुद भी किसान हैं और खेती की परेशानियों को भली‑भांति समझते हैं. आज छत्तीसगढ़ की सब्जियां और फल दूसरे राज्यों तक पहुंच रहे हैं, जो किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो रहे हैं.

धान उत्पादन में भारत बना नंबर‑वन

कृषि मंत्री ने कहा कि भारत अब चावल उत्पादन में दुनिया में नंबर‑वन बन चुका है और चीन पीछे रह गया है. उन्होंने बताया कि मेले में उन्होंने सब्जियों और फलों के ऐसे खेत देखे, जो न सिर्फ देश की जरूरतें पूरी करेंगे, बल्कि किसानों की आमदनी भी बढ़ाएंगे.

बजट और किसानों को लेकर बड़ा संकेत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का जिक्र करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों को अधिक से अधिक लाभ देने के लिए केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है. 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट को लेकर उन्होंने कहा कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और इसमें किसानों व ग्रामीण विकास के लिए पर्याप्त प्रावधान किए जाएंगे.

खेती की ओर लौट रहे पढ़े‑लिखे युवा

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह कहना गलत है कि लोग खेती छोड़ रहे हैं. अब पढ़े‑लिखे युवा भी खेती को अपनाने लगे हैं. उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर विपक्ष के आरोपों पर जवाब देते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में लाखों आवास सीधे दिए हैं और गरीबों को उनका हक मिल रहा है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India Rice Production World Number One, Shivraj Singh Chouhan Statement, India Beats China Rice Production, Durg Farmer Fair News, Indian Agriculture News
Get App for Better Experience
Install Now