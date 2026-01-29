आत्मविश्वास से भरा देश विश्व के लिए आशा की किरण : बजट सत्र पर बोले पीएम मोदी

- PM मोदी ने कहा कि आत्मविश्वास से भरा भारत विश्व के लिए आशा की किरण और आकर्षण का केंद्र बन चुका है
- भारत और यूरोपीय संघ के मुक्त व्यापार समझौते से युवाओं के उज्जवल भविष्य की संभावनाएं और अवसर बढ़ेंगे
- इस समझौते से देश के मछुआरों, किसानों और सर्विस सेक्टर में काम करने वाले युवाओं को बड़े अवसर प्राप्त होंगे
बजट सत्र को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आत्मविश्वास से भरा भारत आज विश्व के लिए आशा की किरण भी बना है और आकर्षण का केंद्र भी बना है. इस क्वार्टर के प्रारंभ में ही भारत और यूरोपीय संघ का मुक्त व्यापार समझौता दिखाता है कि आने वाले वक्त में भारत के युवाओं का भविष्य कितना उज्जवल है... मुझे पूरा विश्वास है कि भारत के उत्पादक इस अवसर का इस्तेमाल अपनी क्षमताएं बढ़ाने के लिए करेंगे. हमें गुणवत्ता पर बल देना है. आज
बाजार खुल गया है तो हमें उत्तम से उत्तम गुणवत्ता वाला सामान लेकर बाजार में जाना है. 27 देशों के साथ हुआ यह समझौता हमारे देश के मछुआरे, किसान, युवाओं और जो लोग सर्विस सेक्टर में जाने के लिए उत्सुक हैं, उनके लिए बड़े अवसर लेकर आ रहा है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कल आदरणीय राष्ट्रपति जी ने कई मार्गदर्शन वाली बाते हम सभी के सामने रखी थी. सत्र के प्रारंभ में राष्ट्रपति जी ने सांसदों से अपेक्षाएं व्यक्त की हैं. मुझे पूरा विश्वास है कि सभी सांसदों ने उनकी बातों को गंभीरता से लिया होगा. यह सत्र अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण सत्र होता है. यह बजट सत्र है. 21वीं सदी का 1/4 हिस्सा बीत चुका है और यह 2/4 का प्रारंभ हो रहा है. 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह दौर प्रारंभ हो रहा है.
