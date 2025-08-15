विज्ञापन
विशेष लिंक

Independence Day Mobile Hello Tune: आजादी दिवस पर अपने मोबाइल पर लगाए देशभक्ति भरे ये टॉप-10 हैलोट्यून

Azaadi Diwas 2025: 15 अगस्त, 1947 को ब्रिटिश शासन से आज़ाद हुआ भारत आज आज़ादी की 79वीं वर्षगांठ मना रहा है. आज हम उन वीर शहीदों को याद करते हैं जिन्होंने हंसते-हंसते प्राणों की आहुति दी. देशभक्ति की भावना और मूल्य को समझने के लिए हर भारतीय में जोश- होश दोनों का होना ज़रूरी है.

Read Time: 3 mins
Share
Independence Day Mobile Hello Tune: आजादी दिवस पर अपने मोबाइल पर लगाए देशभक्ति भरे ये टॉप-10 हैलोट्यून
Top ten patriotic hello tune from Bollywood patriotic songs

79th Independence Day 2025: 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था और आज हम आजादी का 79वां वर्षगांठ मना रहे हैं. खासकर युवाओं को देशभक्ति का जोश और उमंग दिखाने के लिए स्मार्टफोन सबसे बड़ा साधन है. हम आपके साथ ऐसे टॉप-10 मोबाइल हैलोट्यून साझा कर रहे हैं, जो आजादी के जोश और उमंग से दिलों में भर देंगे.

15 अगस्त, 1947 को ब्रिटिश शासन से आज़ाद हुआ भारत आज आज़ादी की 79वीं वर्षगांठ मना रहा है. आज हम उन वीर शहीदों को याद करते हैं जिन्होंने हंसते-हंसते प्राणों की आहुति दी. देशभक्ति की भावना और मूल्य को समझने के लिए हर भारतीय में जोश- होश दोनों का होना ज़रूरी है.

जज्बातों को जुबान देने का बड़ा जरिया बनकर उभरा मोबाइल हैलोट्यून

आज हर भारतीय के भीतर आजादी दिवस हिलोर मार रहा है. दिल और दिमाग में हिलोरे मार रहे जज्बातों को जुबान देने के लिए मोबाइल फोन खासकर स्मार्टफोन बड़ा जरिया बनकर उभरा है, जो मोबाइल यूजर की भावनाओं को व्यक्त ही नहीं करता है, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करता है.

टॉप-10 ऐसे मोबाइल हैलोट्यून, जो आपकी भावनाओं को प्रकट करने में मदद करेंगे

देशभक्ति से भरे टॉप-10 हैलाट्यून- 

1. सारे जहाँ से अच्छा:

क्लासिक देशभक्ति गीतों में शुमार इसे हैलोट्यून हर भारतीय को देशभक्ति से सरोबार कर देता है

वन्दे मातरम:

यह गीत भारत का राष्ट्रीय गीत है. वंदे भारत गीत के कई वर्जन इंटरनेट पर मौजूद हैं. यह देशभक्ति की भावना को दर्शाता है

दिल दिया है जान भी देंगे

फिल्म 'कर्मा' का ये देशभक्ति गीत ध्वजारोहण के बाद जब बजता है तो आंखें भर आती हैं 

ऐ वतन, ऐ वतन

फिल्म 'शहीद' का ये गीत हर उम्र के भारतीय में आजादी का जज्बा भरने और प्रकट करने माध्यम है

मेरा रंग दे बसंती चोला

.ये फिल्म शहीद का एक और लोकप्रिय देशभक्ति गीत है, जो हर आजादी के उत्सव के दौरान जह्न बजता रहता है 

 जहां डाल-डाल पर:

यह सिकंदर-ए-आज़म फिल्म का एक देशभक्ति गीत है, इस गीत के बिना आजादी का उत्सव अधूरा है

ये जो देश है तेरा

यह स्वदेस फिल्म का एक प्रसिद्ध देशभक्ति गीत है।

कर चले हम फ़िदा

फिल्म 'हकीकत' का यह देशभक्ति गीत हर भारतीय को आजादी का मूल्य और जिम्मेदारी सिखाता है

है प्रीत जहाँ की रीत सदा:

मशूहर फिल्मकार मनोज कुमार की फिल्म पूरब और पश्चिम का यह गीत सीना गर्व से भर देता है

मेरे देश की धरती:

मनोज कुमार के देशभक्ति फिल्मों में शुमार 'उपकार' का ये गीत हर भारतीय के रग-रग में बसा है

ये भी पढ़ें-National Flag Tiranga: 15 अगस्त को आसमां में लहराएगा ग्वालियर में बना तिरंगा, 20 तरह की टेस्टिंग प्रक्रिया से गुजरता है राष्ट्रीय ध्वज

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Independence Day, 79th Azaadi Diwas, Top Ten Patriotic Hellotune, Top Ten Patriotic Songs
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com