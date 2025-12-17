विज्ञापन

IAS Divya Tanwar Success Story: बिना कोचिंग दो बार क्रैक किया UPSC; पहले बनीं यंगेस्ट IPS, फिर IAS

IAS Divya Tanwar Success Story: हरियाणा के छोटे से गांव से निकलकर दिव्या तंवर ने UPSC में इतिहास रचा. सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने पहले प्रयास में IPS और दूसरे प्रयास में IAS बनकर साबित कर दिया कि मेहनत, लगन और सही प्लानिंग से हर सपना पूरा किया जा सकता है.

IAS Divya Tanwar Success Story: UPSC यानी सिविल सेवा परीक्षा को दुनिया की सबसे कठिन परीक्षाओं में गिना जाता है. हर साल लाखों युवा इसमें बैठते हैं., लेकिन सफलता कुछ ही लोगों को मिलती है. ऐसे में जब कोई उम्मीदवार पहले ही प्रयास में ये परीक्षा पास करता है और फिर अपने लक्ष्य को और हाई करता है, तो उसकी कहानी खास बन जाती है.

हरियाणा के एक छोटे से गांव से निकलकर IAS बनने वाली दिव्या तंवर की कहानी भी कुछ ऐसी ही है. कठिन हालात, सीमित संसाधन और मजबूत इरादे, इन सबके बीच दिव्या ने ये साबित कर दिया कि मेहनत और लगन के सामने कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती.

शुरुआती जीवन और एजुकेशन

दिव्या तंवर हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के छोटे से गांव निम्बी की रहने वाली हैं. साल 2011 में उनके पिता का निधन हो गया. जिसके बाद परिवार की जिम्मेदारी उनकी मां बबिता तंवर पर आ गई. बबिता खेतों में मजदूरी करती थीं और कपड़े सिलकर परिवार का खर्च चलाती थीं.

आर्थिक तंगी के बावजूद उन्होंने अपने चारों बच्चों की पढ़ाई से कभी समझौता नहीं किया. दिव्या ने अपनी शुरुआती पढ़ाई सरकारी स्कूल से की और बाद में नवोदय विद्यालय में पढ़ीं. विज्ञान में ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद उन्होंने UPSC की तैयारी शुरू की.

UPSC की तैयारी

दिव्या ने तैयारी के लिए बड़े कोचिंग संस्थानों की जगह ऑनलाइन संसाधनों और मॉक टेस्ट का सहारा लिया. उनका फोकस सिलेबस को समझने और लगातार रिवीजन पर रहा. साल 2021 में उन्होंने अपने पहले ही अटेंप्ट में UPSC परीक्षा पास कर ली. तब उनकी उम्र सिर्फ 21 साल थी.

उन्हें ऑल इंडिया रैंक (AIR) 438 मिली और वो देश की सबसे युवा IPS अधिकारियों में शामिल हो गईं. उन्होंने लिखित परीक्षा में 751 और इंटरव्यू में 179 अंक हासिल किए.

IPS से IAS तक का सफर

IPS बनने के बाद भी दिव्या का सपना यहीं खत्म नहीं हुआ. वो IAS अधिकारी बनना चाहती थीं. इसलिए उन्होंने फिर से तैयारी की और 2022 में दोबारा UPSC परीक्षा दी. इस बार उनकी मेहनत रंग लाई और उन्हें AIR 105 हासिल हुई.

दूसरे अटेंप्ट में दिव्या ने लिखित परीक्षा में 834 और इंटरव्यू में 160 अंक पाए. कुल 994 अंक के साथ उन्होंने IAS बनने का सपना पूरा किया. फिलहाल दिव्या तंवर मणिपुर कैडर में IAS अधिकारी के रूप में सेवाएं दे रही हैं.

