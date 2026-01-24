MP में 5 स्टार जैसी सुविधाओं वाला ओल्ड एज होम शुरू; CM मोहन ने बताईं "संध्या छाया" की खूबियां, इतना है किराया

Bhopal Luxury Old Age Home: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव (CM Mohan Yadav) ने शनिवार 24 जनवरी को राजधानी में पत्रकार कॉलोनी लिंक रोड नंबर 3 पर निर्मित सर्व-सुविधायुक्त सशुल्क वृद्धजन निवास ‘संध्या छाया' का लोकार्पण किया. इस दौरान सीएम ने कहा कि कहा कि विकसित राष्ट्र की परिकल्पना केवल अधोसंरचना निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज के प्रत्येक वर्ग को सम्मानजनक, सुरक्षित और बेहतर जीवन उपलब्ध कराना ही वास्तविक विकास है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण और वरिष्ठजनों की सेवा के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है.सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा पीपीपी मोड पर निर्मित यह ओल्ड एज होम वरिष्ठजनों को परिवार जैसा वातावरण देने की अवधारणा पर आधारित है. मुख्यमंत्री ने वृद्धाश्रम का भ्रमण भी किया. इस दौरान उन्होंने यहां निवास कर रहे एक दंपत्ति से भेंट कर कुशलक्षेम जाना.

दिव्यांग कलाकारों की प्रदर्शनी का अवलोकन और सम्मान

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने राज्य स्तरीय दिव्यांगजन स्पर्श मेला 2026 में लगे विभिन्न जिलों के कलाकारों की प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया. उन्होंने दिव्यांग कलाकारों से संवाद कर उनका उत्साहवर्धन किया. इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न प्रतियोगिताओं में चयनित विजेताओं को पुरस्कार भी प्रदान किए.

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 54.52 लाख से अधिक हितग्राहियों को 327.15 करोड़ रुपये की राशि का सिंगल-क्लिक अंतरण किया. उन्होंने कहा कि दिव्यांगजन अद्भुत बौद्धिक क्षमता के धनी होते हैं और सरकार उन्हें विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास लगातार कर रही है.

56 वरिष्ठजनों की क्षमता वाला आधुनिक परिसर

पांच एकड़ से अधिक भूमि पर बने इस अत्याधुनिक वृद्धाश्रम में 12 सिंगल और 22 डबल बेड, कुल 34 कमरे हैं, जिनमें 56 वरिष्ठजन रह सकेंगे. सभी कमरों में एसी, टीवी, फ्रिज, गर्म–ठंडा पानी और निजी बालकनी की सुविधा उपलब्ध है.

इस भवन में फिजियोथैरेपी सेंटर, डॉक्टर परामर्श, आपातकालीन चिकित्सा सहायता, लाइब्रेरी, मनोरंजन कक्ष, ओपन मेस, डाइनिंग हॉल और वरिष्ठजनों के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया पाथ-वे बनाया गया है. सभी कमरों में कॉल बेल, इंटरकॉम और टेलीफोन की सुविधा के साथ सुरक्षा के सशक्त प्रबंध किए गए हैं.

कमरे के आकार के अनुसार किराया

‘संध्या-छाया' के संचालन की जिम्मेदारी दो वर्षों के लिए सेवा भारती मध्य भारत को सौंपी गई है. वरिष्ठजनों को कमरे के आकार के अनुसार मासिक शुल्क देना होगा.

डबल बेड 60 स्क्वे. मीटर – ₹39,490

डबल बेड 90 स्क्वे. मीटर – ₹43,490

डबल बेड 56.5 स्क्वे. मीटर – ₹38,490

सिंगल बेड 49.2 स्क्वे. मीटर – ₹49,990

सिंगल बेड 35 स्क्वे. मीटर – ₹47,990

सिंगल बेड 33.5 स्क्वे. मीटर – ₹45,990

प्रदेश में 83 नि:शुल्क वृद्धाश्रम पहले से संचालित

प्रदेश में सामाजिक न्याय विभाग वर्तमान में 83 नि:शुल्क वृद्धाश्रम संचालित कर रहा है, जिनमें लगभग 2,300 वृद्धजन निवासरत हैं. यहाँ रहने, भोजन, वस्त्र और स्वास्थ्य सुविधाएँ पूर्णतः निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं.इसके समानांतर आर्थिक रूप से सक्षम वरिष्ठ नागरिकों के लिए तैयार किया गया यह पेड ओल्ड-एज होम सरकार की एक अभिनव पहल है. राज्य सरकार भविष्य में पीपीपी मॉडल पर और भी सशुल्क वृद्धाश्रम शुरू करने की दिशा में नई नीति तैयार कर रही है.

विकास और ऊर्जा क्षेत्र में मध्यप्रदेश की उपलब्धियाँ

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सभी क्षेत्रों में विश्व के सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र के रूप में उभर रहा है. देश अपनी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के साथ विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है. उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश देश के सबसे तेज विकास करने वाले तीन राज्यों में शामिल हो चुका है. राज्य नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी है और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देते हुए दुनिया में सबसे सस्ती बिजली उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रहा है. सोलर, पवन और पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स के माध्यम से राज्य में ऊर्जा क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की अपार संभावनाएं मौजूद हैं.

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि इस वर्ष दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भारत का अब तक का सबसे बड़ा प्रतिनिधिमंडल शामिल हुआ, जो देश की बढ़ती वैश्विक भूमिका का प्रमाण है.

