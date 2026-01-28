खुली जीप के बोनट पर डांस! फेयरवेल पार्टी में छात्रों का सड़क पर हुड़दंग, सुरक्षा नियमों की उड़ी धज्जियां

Farewell Party Hooliganism: मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले के सिवनी मालवा में सांदीपनी स्कूल की फेयरवेल पार्टी सड़क पर हुड़दंग में बदल गई. खुली जीप के बोनट पर डांस, तेज डीजे, वाहनों की छतों पर बैठकर खतरनाक स्टंट छात्रों ने शहर की मुख्य सड़कों पर यातायात नियमों की खुलकर अनदेखी की. इस हरकत से न केवल उनकी जान जोखिम में पड़ी, बल्कि आम राहगीरों की सुरक्षा पर भी बड़ा सवाल खड़ा हो गया. घटना के वीडियो सामने आने के बाद स्कूल और प्रशासन दोनों हरकत में आए हैं.

सड़क पर स्टंट और तेज डीजे

फेयरवेल के नाम पर सैकड़ों छात्र जीप, कार और ट्रैक्टरों के साथ जुलूस की तरह निकल पड़े. तेज डीजे की धुन पर वे मुख्य सड़कों से गुजरते रहे. इस दौरान कुछ छात्राएं खुली जीप के बोनट पर बैठीं दिखाई दीं, जबकि कई छात्र वाहनों के बंपर, बोनट और छत पर बैठे या लटककर नाचते नजर आए. ये हरकतें किसी बड़े हादसे को दावत देती दिखीं.

यातायात नियमों की खुली अनदेखी

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, पूरे मामले में ट्रैफिक नियमों की जमकर अनदेखी हुई. बिना हेलमेट, बिना सीटबेल्ट, ओवरलोडिंग और स्टंट हर तरह की लापरवाही दिखी. सड़क पर चल रहे अन्य वाहन चालकों और पैदल राहगीरों के लिए भी खतरा पैदा हुआ. लोगों ने सवाल उठाया कि अगर कोई हादसा हो जाता, तो जिम्मेदारी किसकी होती?

फूहड़ गानों पर डांस के वीडियो वायरल

घटना के कई वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं, जिनमें छात्र फूहड़ गानों पर नाचते और स्टंट करते दिख रहे हैं. स्थानीय लोगों ने इस तरह की सार्वजनिक हरकतों पर नाराजगी जताई और कहा कि शिक्षा के नाम पर ऐसी फूहड़बाजी कहीं से भी जायज नहीं है.

स्कूल प्रशासन ने ली दूरी, कार्यक्रम रद्द

सांदीपनी स्कूल के प्राचार्य एएस राजपूत ने कहा कि फेयरवेल कार्यक्रम स्कूल परिसर के अंदर आयोजित किया गया था और उन्हें सड़कों पर हुई हरकतों की जानकारी नहीं थी. उन्होंने इस पूरे मामले को गंभीर बताते हुए कार्यक्रम रद्द करने की घोषणा की. साथ ही, जो छात्र-छात्राएं इस कृत्य में शामिल पाए जाएंगे, उन्हें नोटिस जारी कर परीक्षा तक निलंबित करने की बात कही.

बिना अनुमति निकला जुलूस?

सूत्रों के अनुसार, स्कूल प्रशासन से सड़कों पर निकलने की कोई अनुमति नहीं ली गई थी. इस पर भी सवाल उठ रहा है कि बिना औपचारिक अनुमति के इतने बड़े स्तर पर छात्र शहर की सड़कों पर कैसे निकल आए और लंबे समय तक हंगामा कैसे चलता रहा.

शिक्षा विभाग का सख्त रुख

जिला शिक्षा अधिकारी एलएन प्रजापति ने इस घटना को नियम विरुद्ध बताया. उनके अनुसार, फेयरवेल के नाम पर इस तरह का सार्वजनिक प्रदर्शन पूरी तरह गलत है. उन्होंने कहा कि मामले की जानकारी जुटाई जा रही है और संबंधित स्कूल व छात्रों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.