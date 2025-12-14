धुरंधर में जमील जमाली के रोल के लिए राकेश बेदी नहीं थे पहली पसंद, मेकर्स की ये थी प्लानिंग

फिल्म ‘धुरंधर' को बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई हैं. दर्शकों पर इसका अलग ही क्रेज है. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कलेक्शन कर रही है. ‘धुरंधर' में कई दिग्गज अभिनेता नजर आए हैं, सभी के काम की फिल्म में खूब तारीफ हो रही है. इसी में एक हैं राकेश बेदी, जो फिल्म में पाक राजनेता जमील जमाली के रोल में हैं. हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि वह इस फिल्म का हिस्सा ना होते, अगर डायरेक्टर ने एक बड़ा फैसला ना लिया होता. राकेश बेदी ने हाल ही में पिंकविला को दिए इंटरव्यू में बताया कि डायरेक्टर आदित्य धर से कहा गया था कि राकेश बेदी फिल्म में जमील के किरदार के लिए सही नहीं हैं. उनकी जगह किसी बड़े एक्टर को रोल देना चाहिए. लेकिन डायरेक्टर ने किसी की नहीं सुनीय उनका मानना था कि राकेश बेदी ही इस किरदार को सही तरीके से कर पाएंगे.

राकेश बेदी के अलावा नजर आए ये कलाकार

फिल्म ‘धुरंधर' में रणवीर सिंह लीड रोल में हैं. उनके अलावा राकेश बेदी, अक्षय खन्ना, आर. माधवन, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन और डेनिश पंडोर जैसे उम्दा एक्टर्स भी फिल्म में नजर आए. फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर दस दिनों में ही लगभग 294.47 करोड़ की कमाई कर ली है.

अगले साल रिलीज होगा फिल्म ‘धुरंधर' का सीक्वल

'धुरंधर' का अगला पार्ट अगले साल सिनेमाघरों में रिलीज होगी. फैंस अगले पार्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. 'धुरंधर 2' 19 मार्च 2026 को रिलीज होगी.