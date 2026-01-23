नक्सलियों के DVCM, ACM, कमांडर ने पुलिस के सामने डाल दिए हथियार, लाखों रुपये के हैं इनामी, खोलेंगे कई बड़े राज

Naxalites Surrender: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में नक्सलियों का सरेंडर हुआ है. यहां नक्सलियों के DVCM, ACM, कमांडर जैसे बड़े कैडर के नक्सलियों ने पुलिस के सामने हथियार डाल दिए हैं. सरेंडर करने वाले नक्सलियों में 5 महिलाएं और 4 पुरुष नक्सली शामिल हैं. ये सभी नक्सली लंबे समय से सीतानदी क्षेत्र में सक्रिय थे.

कई लीडर हो चुके हैं ढेर

नक्सलियों के खिलाफ प्रदेश में जबरदस्त अभियान चल रहा है. इसी अभियान के तहत नक्सली मारे जा रहे हैं या फिर सरेंडर को मजबूर हो रहे हैं. अब तक कई बड़े कैडर के नक्सली सरेंडर कर चुके हैं और मारे भी गए हैं. ऐसे में बचे हुए नक्सली भी सरेंडर को मजबूर हो रहे हैं. नक्सलियों को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है. धमतरी में आईजी अमरेश मिश्रा और एसपी सूरज सिंह परिहार के सामने 9 सक्रिय नक्सलियों ने एक साथ आत्मसमर्पण किया है.

ये सभी नक्सली लंबे समय से सीतानदी क्षेत्र में सक्रिय थे और संगठन के भीतर डीवीसीएम, एसीएम और एसडीके एरिया कमेटी कमांडर, डिप्टी कमांडर जैसे अहम पदों पर कार्यरत रहे हैं. इसके अलावा कई घटनाओं मे शामिल रहे हैं. अब ये सब भी कई राज पुलिस के सामने खोलेंगे.

हथियार भी सौंपे

सरेंडर के दौरान नक्सलियों ने थ्री-नॉट-थ्री राइफल समेत अन्य हथियार भी पुलिस को सौंपे हैं. बताया जा रहा है कि आत्मसमर्पण करने वाले ये नक्सली कई नक्सली घटनाओं में शामिल रहे हैं और इन पर लाखों रुपये का इनाम घोषित था. थोड़ी देर के बाद पुलिस अफसर प्रेसवार्ता करेंगे. जिसमें कई बड़े खुलासे हो सकते हैं.

