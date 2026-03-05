विज्ञापन
Bhopal News: भोपाल के लक्ष्मी हॉस्पिटल में युवक की मौत के बाद हंगामा, पथराव में तीन पुलिसकर्मी घायल

Bhopal News in HIndi: गुस्साई भीड़ ने अस्पताल परिसर में पथराव कर दिया. इस घटना में ड्यूटी पर मौजूद तीन पुलिसकर्मी घायल हो गए. पुलिस ने हालात को काबू में करने के लिए मौके पर अतिरिक्त बल बुलाया और करीब आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लिया है.

Bhopal News: भोपाल के पटेल नगर स्थित लक्ष्मी हॉस्पिटल में एक युवक की मौत के बाद गुरुवार की दोपहर माहौल तनावपूर्ण हो गया. दरअसल, युवक की मौत की खबर मिलते ही उसके परिजन और साथ आए लोग आक्रोशित हो गए और अस्पताल परिसर में हंगामा शुरू कर दिया.

स्थिति उस वक्त और बिगड़ गई, जब गुस्साई भीड़ ने अस्पताल परिसर में पथराव कर दिया. इस घटना में ड्यूटी पर मौजूद तीन पुलिसकर्मी घायल हो गए. पुलिस ने हालात को काबू में करने के लिए मौके पर अतिरिक्त बल बुलाया और करीब आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लिया है.

 चक्कर आने के बाद अस्पताल लाया गया था युवक

पुलिस के अनुसार युवक को घर पर अचानक चक्कर आने और बेहोश होने के बाद अस्पताल लाया गया था. अस्पताल में भर्ती करने के बाद डॉक्टरों ने उसका इलाज शुरू किया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई. प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक युवक की मौत कार्डियक अरेस्ट के कारण हुई है. जांच के दौरान उसके ब्रेन में क्लॉटिंग होने की भी पुष्टि हुई थी. हालांकि पुलिस का कहना है कि मौत की वास्तविक वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी.

 परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लगाए आरोप

घटना के बाद हिरासत में लिए गए कुछ लोगों ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि युवक को मामूली समस्या होने के बावजूद आईसीयू में भर्ती कर लिया गया था. परिजनों का आरोप है कि इलाज के दौरान उन्हें युवक की स्थिति के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं दी जा रही थी. इतना ही नहीं, अंतिम समय में उन्हें युवक से मिलने की अनुमति भी नहीं दी गई. इसी वजह से परिवार और साथ आए लोगों को अस्पताल प्रबंधन पर संदेह होने लगा.

डॉक्टर से मिलने को लेकर बढ़ा विवाद

बताया जा रहा है कि जब परिजनों ने अस्पताल स्टाफ से बातचीत करने की कोशिश की तो विवाद और बढ़ गया. आरोप है कि अस्पताल के कुछ कर्मचारियों ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया और इलाज कर रहे डॉक्टर से मिलने से भी मना कर दिया. इसी के बाद गुस्साए लोगों ने अस्पताल परिसर में हंगामा शुरू कर दिया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन उस समय तक भीड़ काफी उग्र हो चुकी थी और पथराव शुरू हो गया.

पुलिस ने पूरे मामले में बलवा, शासकीय कार्य में बाधा और अन्य संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है. हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ की जा रही है और पूरे घटनाक्रम की जांच जारी है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद युवक की मौत की असली वजह सामने आएगी. फिलहाल अस्पताल परिसर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है ताकि स्थिति सामान्य बनी रहे.

