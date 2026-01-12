नकली गांधी रामजी को नहीं मानते! CM मोहन यादव का VB-G RAM G कार्यशाला में कांग्रेस-गांधी परिवार पर तीखा हमला

मध्‍य प्रदेश के मुख्‍यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय, भोपाल में VB-G RAM G अधिनियम 2025 के जनजागरण अभियान के तहत आयोजित प्रदेश स्तरीय कार्यशाला को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और गांधी परिवार पर जमकर निशाना साधा और उनकी राजनीति पर गंभीर सवाल उठाए. मुख्यमंत्री ने कहा कि VB-G RAM G अधिनियम ग्रामोदय से लेकर अभ्युदय तक की सोच से जुड़ा हुआ है और इसका उद्देश्य गांवों को विकास की मुख्यधारा में लाना है.

सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा वोटों के लालच में योजनाएं लाती रही है और सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से राजनीति करती रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने महात्मा गांधी के नाम का केवल राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया और उनके विचारों को कभी सही मायनों में आगे नहीं बढ़ाया. मुख्यमंत्री ने कहा कि आज कांग्रेस नैतिकता की बात करती है, लेकिन उसका आचरण और इतिहास इसके विपरीत रहा है.

VB-G RAM G Act 2025 Bhopal Workshop

मुख्यमंत्री ने सवाल उठाते हुए कहा कि महात्मा गांधी का मूल परिवार आखिर कहां है. उन्होंने कहा कि जहां भगवान राम का नाम आता है, वहां कांग्रेस को बुखार आ जाता है. नकली गांधी राम जी को नहीं मानते और फिर भी हमें नैतिकता का पाठ पढ़ाने की कोशिश करते हैं.

अयोध्या राम मंदिर के मुद्दे पर बोलते हुए सीएम यादव ने कहा कि जब कोर्ट ने राम मंदिर पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया था, तब मुस्लिम पक्ष भी मौजूद था और हमारा पक्ष भी, लेकिन कांग्रेस कहीं नजर नहीं आई. उन्होंने कहा कि भूमिपूजन से लेकर अब तक गांधी परिवार का कोई भी सदस्य अयोध्या जाकर राम मंदिर के दर्शन करने नहीं गया, जो कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गांव अब केवल योजनाओं के लाभार्थी नहीं रह गए हैं, बल्कि नीति निर्माण के सक्रिय सहभागी बन रहे हैं. उन्होंने कहा कि विकसित भारत की दिशा गांवों से तय हो रही है और VB-G RAM G अधिनियम गांवों में सुशासन और सशक्तिकरण का नया अध्याय साबित होगा.

इस प्रदेश स्तरीय कार्यशाला में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, किसान मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं सांसद बीएल गुर्जर सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे.