Chhattisgarh Teacher Recruitment: 5000 शिक्षकों की भर्ती को मंजूरी, फरवरी तक निकलेगा विज्ञापन

छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की कमी को देखते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 5000 पदों पर नई भर्ती के निर्देश दिए हैं. भर्ती व्यापमं के माध्यम से होगी और फरवरी 2026 तक विज्ञापन जारी किया जाएगा. वहीं शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 की प्रतीक्षा सूची की अवधि बढ़ाने से इंकार किया गया है.

Chhattisgarh Teacher Recruitment:  मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक में राज्य में शिक्षकों की कमी को गंभीरता से लेते हुए 5000 शिक्षक पदों पर भर्ती प्रक्रिया तत्काल शुरू करने के निर्देश दिए गए.

व्यापमं के माध्यम से होगी शिक्षक भर्ती

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रस्तावित शिक्षक भर्ती व्यापमं के माध्यम से की जाए. इसके लिए फरवरी 2026 तक विज्ञापन जारी करने को कहा गया है, ताकि भर्ती प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूरी की जा सके और स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर किया जा सके.

शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 की प्रतीक्षा सूची पर फैसला

बैठक में शिक्षक भर्ती परीक्षा–2023 से जुड़े विषयों पर भी विस्तार से चर्चा हुई. इस दौरान यह निर्णय लिया गया कि परीक्षा–2023 की प्रतीक्षा सूची (Waiting List) की मान्यता नहीं बढ़ाई जाएगी. सरकार का मानना है कि इससे पिछले वर्षों में उत्तीर्ण युवाओं को भी शासकीय सेवा में अवसर मिल सकेगा.

शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि राज्य की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. इसी उद्देश्य से शिक्षकों की भर्ती सहित सभी आवश्यक कदम तेजी से उठाए जाएंगे, ताकि छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके.

