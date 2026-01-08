विज्ञापन
विशेष लिंक

मुख्यमंत्री साय ने बताई छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के उन्मूलन की आखिरी तारीख, साझा किया डेडलाइन!

CG Anti Naxal Operation: अंबिकापुर के एक दिवसीय प्रवास पर पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में नक्सल उन्मूलन की तारीख पहले से तय कर रखी है और तय डेडलाइन को ही प्रदेश नक्सलियों से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा. 

Read Time: 3 mins
Share
मुख्यमंत्री साय ने बताई छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के उन्मूलन की आखिरी तारीख, साझा किया डेडलाइन!
CM VISHNU DEO SAI REVEALED THE FINAL DATE OF NAXALITES ELEMINATION FROM CHHATTISGARH

 Final Date Of Naxalite Elimination छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खात्मे को लेकर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज बड़ा बयान दिया है. गुरुवार को अंबिकापुर जिले के दौरे पर पहुंचे सीएम साय ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिए डेडलाइन पर ही छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हो जाएगा.

अंबिकापुर के एक दिवसीय प्रवास पर पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में नक्सल उन्मूलन की तारीख पहले से तय कर रखी है और तय डेडलाइन को ही प्रदेश नक्सलियों से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा. 

ये भी पढ़ें-'सबकुछ सरकार करे, ये ठीक नहीं' इंदौर में दूषित पानी पीने से हुई 18 मौंतों पर खंडवा सांसद का बयान

तीन महीने दूर है नक्सलियों को छत्तीसगढ़ से उखाड़ फेंकने की तारीख

गौरतलब है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ से नक्सलियों को उखाड़ फेंकने की तारीख मार्च, 2026 तय की है. मार्च महीने तक नक्सल उन्मूलन के लिए जारी एंटी नक्सल ऑफरेशन का असर है कि लगातार नक्सली सरेंडर कर रहे हें या मुठभेड़ में मारे जा रहे है. सुरक्षा बलों के नकेल का असर है कि नक्सली संगठन अब बुरी तरह से कमजोर हो चुके हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

जी राम जी एक्ट पर सीएम, '100 नहीं, अब मिलेगा 125 दिन का रोजगार'

रिपोर्ट के मुताबिक गुरुवार को एक दिवसीय प्रवास पर अंबिकापुर पहुंचे सीएम विष्णुदेव साय हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष अनुराग सिंह देव की मां के निधन पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए. इस दौरान सीएम ने जी राम जी अधिनियम को लेकर दिए एक बयान में कहा कि पहले 100 दिन का रोजगार था, लेकिन अब 125 दिन रोजगार मिलेगा.

ये भी पढ़ें-क्या है APAAR आईडी? ID जनरेशन में छत्तीसगढ़ ने बड़े राज्यों को पीछे छोड़ा, जनरेट हुए सर्वाधिक 88.6 फीसदी कार्ड

एक बयान में IG सुंदरराज ने बताया था कि खुफिया सूचना पर आधारित सटीक ऑपरेशन, विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल और डोमिनेशन के चलते बस्तर संभाग में माओवादी नेटवर्क को गंभीर रूप से कमजोर हो चुका है. कह सकते हैं किअब बस आखिरी चोट बाकी है.

साल 2025 में 256 नक्सली मारे गए, 1500 से अधिक ने किया सरेंडर

उल्लेखनीय है साल 2025 में एंटी नक्सल ऑपरेशन के तहत सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 256 नक्सलियों को मार गिराने में सफलता मिली है और 1500 से अधिक नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ सरकार के पुनर्वास नीति के तहत आत्म-समर्पण किया है. सुरक्षा बलों के हाथों मारे गए माओवादी संगठन के सबसे खूंखार कमांडर माड़वी हिड़मा को मार गिराया जा चुका है.

ये भी पढ़ें-अतिक्रमण हटाने पहुंचे थे वन अधिकारी, लोगों के हाथ में लाठी-डंडा देख भागे, 13 अतिक्रमणकारियों के खिलाफ FIR दर्ज

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Hhattisgarh CM, Chief Minister Of CG, CM Vishnu Deo Sai, Revealed Final Date, Elimination Of Naxalites
Get App for Better Experience
Install Now