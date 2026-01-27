अश्लील CD कांड: CBI स्पेशल कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे पूर्व सीएम बघेल, हाल ही में दिया था ये आदेश  

Chhattisgarh CD Case: छत्तीसगढ़ के बहु चर्चित अश्लील सीडी कांड में आरोपी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अब हाईकोर्ट में याचिका दायर करेंगे. CBI स्पेशल कोर्ट के फिर से ट्रायल शुरू करने के फैसले को उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती देने का निर्णय लिया है.

इस मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि मामला न्यायिक प्रक्रिया के तहत चल रहा है. उन्हें पहले ही इस केस से डिस्चार्ज किया जा चुका था, लेकिन CBI की स्पेशल कोर्ट ने लोअर कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया है. इस आदेश के खिलाफ हम हाईकोर्ट में याचिका दायर करेंगे.

दरअसल, 24 जनवरी को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने लोअर कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए भूपेश बघेल को फिर से आरोपी बनाकर मुकदमा चलाने के निर्देश दिए थे. साथ ही पहली सुनवाई 23 फरवरी को तय की गई है. साथ ही पूर्व सीएम भूपेश बघेल को नियमित कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए हैं.

रातनीति में सबसे खराब घटना

इस मामले को लेकर भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि यह घटना राजनीति में सबसे खराब स्थितियों में एक थी. जहां तक राजनीति जाना नहीं चाहिए, वहां तक गई थी. सीबीआई मामले की जांच कर रही है. बहुत देर हो गई, लेकिन जिसकी भी गलती है, उसका सामने आना जरूरी है. प्रदेश से यह उदाहरण आना चाहिए कि इस तरह की कोई घटना दोबारा न हो सके.

