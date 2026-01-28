विज्ञापन
कैप्टन शांभवी पाठक: दादी को आख़िरी मैसेज ‘Hi Dadda Good Morning’, दो घंटे बाद बारामती विमान हादसे में मौत

Captain Shambhavi Pathak Gwalior MP: बारामती विमान हादसे (Baramati Plane Crash) में ग्वालियर की कैप्टन शांभवी पाठक की मौत हो गई. हादसे से कुछ घंटे पहले उन्होंने दादी को “Hi Dadda Good Morning” मैसेज भेजा था. पिता वायुसेना अधिकारी रहे हैं और शांभवी ने ग्वालियर से पढ़ाई कर प्रोफेशनल पायलट बनने का सपना पूरा किया था.

Captain Shambhavi Pathak Gwalior: महाराष्ट्र से कैप्टन शांभवी पाठक का वो आख़िरी मैसेज “Hi Dadda Good Morning…” जो उन्होंने 28 जनवरी 2026 की सुबह मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अपनी दादी को भेजा था. दादी ने भी पोती के मैसेज के जवाब में लिखा था – “Good Morning Cgeeni”.

दादी-पोती की इस बातचीत पर परिवार में किसी को भी अंदेशा नहीं था कि यही उनका आख़िरी मैसेज होगा. करीब दो घंटे बाद ही महाराष्ट्र के बारामती विमान हादसे में शांभवी पाठक की मौत की खबर ने पूरे परिवार को तोड़कर रख दिया. शांभवी पाठक को पायलट थीं.  

मुंबई से छोटे बेटे ने मीरा पाठक को सूचना दी कि महाराष्ट्र के बारामती में 28 जनवरी 2026 की सुबह हुए विमान हादसे में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के साथ बिटिया शांभवी पाठक की भी जान चली गई. पोती की मौत के बाद दादी मीरा पाठक के आंसू नहीं रुक रहे हैं. उनका रो-रोकर बुरा हाल हो चुका है. 

ज्‍योत‍िराद‍ित्‍य स‍िंध‍िया ने जताया दुख

केंद्रीय मंत्री ज्‍योत‍िराद‍ित्‍य स‍िंध‍िया ने सोशल मीड‍िया पर ल‍िखा क‍ि ''बारामती विमान हादसे में हमारे ग्वालियर की होनहार पायलट बिटिया शाम्भवी के असामयिक निधन का समाचार हृदय को गहरे शोक से भर देने वाला है. इतनी अल्पायु में उड़ान भरती आशाओं का इस प्रकार अकस्मात् थम जाना असहनीय पीड़ा देता है. बाबा महाकाल से प्रार्थना है कि वे दिवंगत बिटिया को अपने श्रीचरणों में स्थान दें तथा शोकाकुल परिजनों को इस अपार दुःख को सहने की शक्ति, धैर्य और संबल प्रदान करें. ॐ शांति''  

NDTV से बातचीत में संभवी पाठक की दादी मीरा पाठक ने बताया कि पोती दिल के सबसे करीब थी. वह अक्सर मैसेज भेजा करती थी. काम की व्यस्तता की वजह से मैसेज में कम ही बातें लिखा करती थी. वह प्यार से मुझे दादी की बजाय ‘दादा' कहकर पुकारती थी. 28 जनवरी की सुबह साढ़े छह बजे ही उसका मैसेज आया था. उसके बाद सुबह 8.45 बजे के करीब बारामती एयरपोर्ट के पास लैंडिंग के वक्त विमान हादसे का शिकार हो गया. 

ग्वालियर से जुड़ी थीं संभवी की यादें

शांभवी पाठक मूल रूप से मध्य प्रदेश के ग्वालियर की रहने वाली थीं. उन्होंने वर्ष 2006 में ग्वालियर एयरफोर्स विद्या भारती स्कूल में कक्षा दो से पढ़ाई शुरू की थी. बचपन का बड़ा हिस्सा ग्वालियर में बीता, जहां से उनके उड़ान के सपनों ने आकार लेना शुरू किया. 

पिता से मिला उड़ान का जुनून

शांभवी पाठक के पिता विक्रम पाठक भारतीय वायुसेना में मिराज फाइटर प्लेन के स्क्वाड्रन लीडर रह चुके हैं. वर्तमान में वे दिल्ली में रहते हैं. पिता को फाइटर जेट उड़ाते देख शांभवी पाठक के मन में बचपन से ही हवा में उड़ने का जुनून पैदा हुआ. यही जुनून आगे चलकर उनकी पहचान बना.

2016 में फिर ग्वालियर वापसी, फिर मुंबई का सफर

जब पिता ग्रुप कैप्टन बनकर दोबारा ग्वालियर वायुसेना बेस सेंटर आए, तब वर्ष 2016 में शांभवी  ने फिर यहां एडमिशन लिया. ग्वालियर से ही उन्होंने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की और इसके बाद अपने सपनों को उड़ान देने मुंबई चली गईं. कड़ी मेहनत और लगन के बल पर वह एक प्रोफेशनल पायलट बनीं. 

परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

बारामती विमान हादसे में शांभवी की मौत की खबर मिलते ही पूरा परिवार सदमे में चला गया. दादी मीरा पाठक के लिए यह सदमा असहनीय है. जिस पोती से सुबह बातचीत हुई थी, उसी के दुनिया छोड़ जाने की खबर ने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया.

बारामती विमान हादसे में मारी गईं ग्वालियर की कैप्टन शांभवी पाठक ने हादसे से पहले दादी को सुबह मैसेज भेजा था. कुछ ही घंटों बाद उनकी मौत की खबर आई. पिता वायुसेना अधिकारी रहे हैं और शांभवी ने ग्वालियर से पढ़ाई कर प्रोफेशनल पायलट बनने का सपना पूरा किया था.  

कौन थीं कैप्टन संभवी पाठक? (Who Was Shambhavi Pathak)

  • शिक्षा:
    कैप्टन संभवी पाठक ने वर्ष 2016 से 2018 के बीच एयरफोर्स बाल भारती स्कूल से सेकेंडरी एजुकेशन पूरी की.

  • पायलट ट्रेनिंग:
    इसके बाद उन्होंने न्यूजीलैंड इंटरनेशनल कमर्शियल पायलट अकादमी से कमर्शियल पायलट और फ्लाइट क्रू की ट्रेनिंग ली.

  • उच्च शिक्षा:
    संभवी ने यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से एरोनॉटिक्स, एविएशन और एयरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बैचलर ऑफ साइंस (B.Sc.) की डिग्री हासिल की.

  • फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर का अनुभव:
    वह मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब से असिस्टेंट फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर के रूप में भी जुड़ी रहीं और उनके पास फ्लाइट इंस्ट्रक्टर रेटिंग (A) थी.

  • लाइसेंस:
    संभवी पाठक को DGCA (नागरिक उड्डयन महानिदेशालय) से फ्रोजन एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस (ATPL) प्राप्त था. 

लाइसेंस और सर्टिफिकेशन

  • Aviation Security (AVSEC):
    स्पाइसजेट लिमिटेड – मार्च 2022

  • Jet Orientation Training (A320):
    जॉर्डन एयरलाइन ट्रेनिंग एंड सिमुलेशन – फरवरी 2022

  • Commercial Pilot License (CPL):
    डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) – मई 2020

  • CAA Commercial Pilot License:
    सिविल एविएशन अथॉरिटी, न्यूजीलैंड – नवंबर 2019

  • English Language Proficiency Level-6:
    इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गनाइजेशन (ICAO) – जनवरी 2019

  • Flight Instructor Rating:
    मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब लिमिटेड 

