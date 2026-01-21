ASP वसूली वीडियो मामला! सरकार हुई सख्त, डिप्टी सीएम ने कहा- निलंबन के निर्देश जारी

Bilaspur ASP Extortion Video: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से सामने आए कथित वसूली और धमकी के वीडियो ने प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मचा दिया है. इस संवेदनशील मामले को लेकर राज्य सरकार ने सख्त रुख अपनाया है. खुद राज्य के गृह मंत्री और उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. सरकार ने साफ कर दिया है कि कानून से ऊपर कोई भी अधिकारी नहीं है, चाहे वह किसी भी पद पर क्यों न हो.

वायरल वीडियो से शुरू हुआ मामला

दरअसल, बिलासपुर में पूर्व में पदस्थ और वर्तमान में गौरेला‑पेंड्रा‑मरवाही जिले में एडिशनल एसपी के पद पर तैनात राजेंद्र जायसवाल का एक कथित वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में वसूली और दबाव बनाने से जुड़े गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं. वीडियो सामने आने के बाद यह मामला राज्यभर में चर्चा का विषय बन गया.

स्पा संचालक ने दर्ज कराई औपचारिक शिकायत

वायरल वीडियो के आधार पर बिलासपुर के एक स्पा सेंटर संचालक ने बिलासपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक से औपचारिक शिकायत की है. शिकायत में संचालक ने आरोप लगाया कि उसे ऑफिस बुलाकर लेन‑देन के मामले को लेकर मानसिक दबाव बनाया गया और गंभीर नतीजे भुगतने की धमकियां दी गईं.

व्यवसाय पर कार्रवाई की धमकी का आरोप

स्पा संचालक का कहना है कि यदि उसकी बात नहीं मानी जाती, तो उसके व्यवसाय के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई. इन आरोपों के सामने आने के बाद मामला और संवेदनशील हो गया है और प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं.

जांच के निर्देश, SSP को सौंपी जिम्मेदारी

मामले की गंभीरता को देखते हुए बिलासपुर संभाग के पुलिस महानिरीक्षक ने तत्काल जांच के आदेश दिए. जांच की जिम्मेदारी बिलासपुर एसएसपी को सौंपी गई है. एसएसपी को वायरल वीडियो, कथित चैट और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों की गहराई से जांच कर सात दिनों के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं.

डिप्टी सीएम के निर्देश पर निलंबन

इसी बीच राज्य सरकार ने प्रारंभिक तथ्यों को गंभीर मानते हुए बड़ा कदम उठाया है. गृह मंत्री एवं उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने संबंधित एडिशनल एसपी को तत्काल निलंबित करने के निर्देश जारी कर दिए हैं. सरकार का कहना है कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक आरोपी अधिकारी को किसी भी तरह की प्रशासनिक जिम्मेदारी में नहीं रखा जाएगा.

सरकार का स्पष्ट संदेश

डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने साफ शब्दों में कहा है कि सरकार किसी भी तरह की अनियमितता या दबाव की नीति को बर्दाश्त नहीं करेगी. यदि जांच में आरोप सही पाए गए, तो दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

