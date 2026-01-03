Bhopal Metro Timing: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में शुरू हुई मेट्रो सेवा को लेकर बड़ा बदलाव सामने आया है. यात्रियों की अपेक्षित संख्या नहीं मिलने के कारण भोपाल मेट्रो की टाइमिंग और ट्रिप संख्या में कटौती कर दी गई है. कमर्शियल रन शुरू होने के महज 14 दिन के भीतर यह फैसला लिया गया है.

अब तक सुबह 9 बजे शुरू होने वाली मेट्रो सेवा की पहली ट्रेन अब दोपहर 12 बजे चलेगी, जबकि आखिरी मेट्रो शाम 7:30 बजे रवाना होगी. इसके साथ ही पूरे दिन में चलने वाली ट्रिप की संख्या भी 17 से घटाकर 13 कर दी गई है. भोपाल मेट्रो अब 75 मिनट के अंतराल पर संचालित होगी.

बता दें क‍ि भोपाल मेट्रो का कमर्शियल संचालन 21 दिसंबर 2025 से शुरू हुआ था. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री मनोहरलाल खट्टर ने एम्स स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर मेट्रो सेवा का शुभारंभ किया था. फिलहाल मेट्रो का संचालन प्रायोरिटी कॉरिडोर पर किया जा रहा है.

भोपाल मेट्रो के आठ स्‍टेशन कौनसे हैं?

इस कॉरिडोर में कुल 8 स्टेशन शामिल हैं. एम्स, अलकापुरी, डीआरएम, आरकेपीएम, एमपी नगर, डीबी मॉल, केंद्रीय स्कूल और सुभाषनगर. पहले एम्स से सुभाषनगर के बीच 9 और सुभाषनगर से एम्स के बीच 8 ट्रिप तय की गई थीं, लेकिन अब ट्रिप घटा दी गई हैं.

भोपाल मेट्रो प्रबंधन का कहना है कि यात्रियों की संख्या बढ़ने पर भविष्य में फिर से फ्रीक्वेंसी और ट्रिप बढ़ाई जा सकती हैं. सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक स्टेशन पर एक समय में अधिकतम 500 यात्रियों को ही प्रवेश दिया जा रहा है. टिकट की कीमत दूरी के अनुसार 20 से 40 रुपये के बीच रखी गई है.

मेट्रो सेवा शुरू होने से एमपी नगर, डीबी मॉल और सुभाषनगर जैसे व्यस्त इलाकों में ट्रैफिक दबाव कम होने की उम्मीद जताई गई थी, हालांकि फिलहाल यात्री संख्या उम्मीद से कम बताई जा रही है.



