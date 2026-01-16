विज्ञापन
विशेष लिंक

Chhattisgarh: चाचा ने चौराहे पर दी गाली, भतीजे ने फरसा से काटा गला, खुद थाने पहुंचकर दी घटना की जानकारी

Baloda Bazaar News: भतीजा यशवंत यादव का वार इतना खतरनाक था कि पहले ही वार में मृतक का गर्दन आधे से ज्यादा कट गया, वह तत्काल वहीं पर मूर्छित हो गिर पड़ा. इसके बाद आरोपी ने दूसरी बार भी प्रहार करने की कोशिश की, लेकिन पीछे से आ रही उसकी पत्नी और अन्य लोगों ने उसे रोक लिया.

Read Time: 2 mins
Share
Chhattisgarh: चाचा ने चौराहे पर दी गाली, भतीजे ने फरसा से काटा गला, खुद थाने पहुंचकर दी घटना की जानकारी

Baloda Bazaar News: छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के बलौदा बाजार जिले से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां चाचा–भतीजे के रिश्ते में खून बह गया. मामूली विवाद इतना बढ़ गया कि भतीजे ने अपने ही चाचा की जान ले ली. घटना पलारी थाना क्षेत्र के गितकेरा गांव की है. आरोपी यशवंत यादव (38 वर्ष) ने अपने चाचा नारायण यादव (45 वर्ष)  की फरसे से हमला कर हत्या कर दी.

चाचा ने भतीजे को दी थी गाली

बताया जा रहा है कि मृतक नारायण यादव रायपुर से गांव आया हुआ था. चौक–चौराहे में किसी बात को लेकर उसने गाली–गलौज की थी, जिससे तात्कालिक आवेश में आकर घर के पूजा कक्ष में रखे भारी लोहे से बना हुआ फरसा से भतीजे ने हमला कर दिया. 

फरसा से गर्दन पर किया हमला

बता दें कि भतीजा यशवंत यादव का वार इतना खतरनाक था कि पहले ही वार में मृतक का गर्दन आधे से ज्यादा कट गया, वह तत्काल वहीं पर मूर्छित हो गिर पड़ा. इसके बाद आरोपी ने दूसरी बार भी प्रहार करने की कोशिश की, लेकिन पीछे से आ रही उसकी पत्नी और अन्य लोगों ने उसे रोका. आरोपी काफी गुस्से में था, उसके सिर पर खून सवार था, अगर परिवार जनों द्वारा नहीं रोका जाता तो हो सकता है मृतक का गर्दन धड़ से अलग कर देता.

खुद पुलिस को दी जानकारी

इतना ही नहीं हत्या करने के बाद आरोपी 15 किलोमीटर दूर थाना पलारी में आकर घटना के बारे में पुलिस को बताया. वहीं ग्राम गितकेरा के सरपंच ने भी पुलिस को सूचना दी. सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने नारायण यादव को अस्पताल भेजा, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. फिलहाल पलारी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

ये भी पढ़ें: मध्य प्रदेश: शिवपुरी से आई प्लेन क्रैश की खबर, ग्वालियर तक मचा हड़कंप... प्रशासन पहुंचा तो पीट लिया माथा

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Baloda Bazaar News, Chhattisgarh News, Baloda Bazaar Crime News
Get App for Better Experience
Install Now