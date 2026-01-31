विज्ञापन
लखनऊ: KGMU में महिला डॉक्टर के धर्मांतरण में शामिल 25 हजार का इनामी गिरफ्तार, क्या खुलासे किए?

लखनऊ की KGMU में महिला डॉक्टर के धर्मांतरण के मामले में पुलिस ने 25 हजार के इनामी शारिक को गिरफ्तार कर लिया है. पूछताछ में उसने कई खुलासे किए हैं.

  • केजीएमयू की महिला रेसिडेंट डॉक्टर के यौन शोषण और धर्मांतरण मामले में शारिक खान को कोर्ट में पेश किया गया
  • शारिक खान नकली दस्तावेज बनाकर महिलाओं के धर्मांतरण कराने का काम करता था, जिससे जाली कागजात तैयार होते थे
  • आरोपी का मोबाइल फोरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा ताकि गिरोह के अन्य सदस्यों और सबूतों का पता चल सके
लखनऊ:

लखनऊ की किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) की महिला रेसिडेंट डॉक्टर के यौन शोषण और धर्मांतरण की कोशिश के आरोपी डॉ. रमीज के आरोपी शारिक खान को शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया गया. शारिक आगरा की महिला डॉक्टर के धर्मांतरण कराने का गवाह था. आरोपी ने महिला डॉक्टर पर दबाव भी बनाया था. शारिक पर 25 हजार का इनाम घोषित था.

धर्मांतरण के मामले में अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. बताया जा रहा है कि धर्मांतरण कराने वाले काजी की उम्र 90 के पार है. वह गंभीर बीमारी से ग्रसित भी है. यही वजह है कि पुलिस आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर रही है. 

नकली दस्तावेज तैयार करता था शारिक

छानबीन में सामने आया है कि शारिक जाली दस्तावेज भी तैयार करता था. धर्मांतरण के बाद महिलाओं का नया नाम रखा जाता था. उसी नाम पर जाली कागजात तैयार होते थे. पूछताछ के दौरान जब पुलिस ने उससे पूछा कि अब तक कितनी महिलाओं का धर्मांतरण कराया है, तो उसने चुप्पी साध ली.

शारिक का फोन फोरेंसिक भेजा जाएगा

शारिक खान के मोबाइल फोन में पुलिस को कई अहम सुराग मिले हैं. पुलिस का कहना है कि मोबाइल फोन को फोरेंसिक टीम के पास भेजा जाएगा. आरोपी ने काफी डेटा मिटा दिए हैं. डेटा रिकवरी के बाद गिरोह से जुड़े लोगों के बारे में जानकारी मिल सकेगी.

ठिकाने बदलकर रह रहा था आरोपी

पूछताछ में आरोपी ने बताया कि गिरफ्तारी के डर से वह ठिकाने बदल-बदलकर रह रहा था. वह दिल्ली, बरेली, पीलीभीत, उत्तराखंड और अन्य ठिकानों पर छिपा था. पुलिस ने आरोपी के मददगारों के बारे में भी पूछताछ की है. शारिक ने कहा कि वह निर्दोष है. आरोपी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ था, जिसके बाद पुलिस उसकी तलाश में पीलीभीत पहुंची थी. पुलिस सूत्रों का कहना है कि आरोपी से पूछताछ की गई है. आरोपी का डॉ. रमीज और उसके माता-पिता से आमना-सामना कराया जाएगा.

विदेश भागने की फिराक में था शारिक

एसीपी चौक ने बताया कि पीलीभीत का रहने वाली शारिक विदेश भागने की फिराक में था. उसने पासपोर्ट भी बनवा लिया था. आरोपी के खिलाफ 25 हजार रुपये का इनाम था. पूछताछ में उसने बताया कि वह रमीज का दोस्त था. उसके कहने पर ही वह निकाह के जाली कागजात और अन्य व्यवस्थाएं करता था.

लड़कियों का ब्रेन वॉश करता था डॉ. रमीज

शारिक ने बताया कि उसके पिता अजहर खान की रमीज के पिता सलीमुद्दीन और काजी सैयद जाहिद हसन राणा से अच्छी दोस्ती थी. रमीज लड़कियों का ब्रेन वॉश करता था. वह पीड़िताओं को उनके धर्म की कमियां बताकर झांसे में लेता था. फिर धर्मांतरण के लिए प्रेरित करता था. इसमें शारिक मदद करता था. शारिक ने रमीज के साथ मिलकर लड़कियों के अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने की बात भी कबूल की है.

