किस मिनरल की कमी से होता है High Blood Pressure?

High Blood Pressure: आज के समय में हाई ब्लड प्रेशर एक बहुत आम समस्या बन चुकी है. आमतौर पर बीपी बढ़ने के पीछे अनहेल्दी डाइट, खराब लाइफस्टाइल, नमक का ज्यादा सेवन या स्ट्रेस जैसे कारणों को जिम्मेदार माना जाता है. अब, अगर आपका ब्लड प्रेशर भी हाई रहता है और इन तमाम कारणों में सुधार करने के बाद भी आपको राहत नहीं मिल रही है, तो ये आर्टिकल आप ही के लिए है. बता दें कि डाइट, लाइफस्टाइल और स्ट्रेस से अलग बॉडी में एक खास मिनरल की कमी भी हाई ब्लड प्रेशर का कारण हो सकती है. आइए जानते हैं इसके बारे में-

इसे लेकर आयुर्वेदिक डॉक्टर विवेक जोशी ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है. वीडियो में वे बताते हैं, बीपी हाई रहने का एक कारण बॉडी में मैग्नीशियम की कमी भी हो सकता है. मैग्नीशियम एक ऐसा मिनरल है जो हमारी बॉडी खुद नहीं बनाती है. हमें इसे खाने से या सप्लीमेंट्स से लेना पड़ता है. अगर शरीर में इसकी कमी हो जाए तो कई दिक्कतें दिखने लगती हैं. जैसे- दिल की धड़कन का अनियमित होना, नींद की समस्या, मांसपेशियों में खिंचाव या क्रैम्प्स, थकान और सबसे अहम ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना.

डॉ. जोशी बताते हैं कि इसके कई कारण हो सकते हैं. जैसे-

गट हेल्थ खराब रहने के कारण शरीर मैग्नीशियम को सही तरह से सोख नहीं पाता.

मैग्नीशियम को एक्टिव करने के लिए विटामिन D3 जरूरी है. दोनों का संतुलन बिगड़ने से BP भी बढ़ सकता है.

इन सब से अलग अगर शरीर में इंसुलिन लेवल असामान्य हैं, तो मिनरल्स का अवशोषण ठीक से नहीं हो पाता है.

इसके लिए डॉक्टर डाइट में कुछ खास चीजों को शामिल करने की सलाह देते हैं. जैसे-

कद्दू के बीज. इन बीजों में मैग्नीशियम की अच्छी मात्रा पाई जाती है.

तिल खाने से आप बॉडी में मैग्नीशियम की कमी को पूरा कर सकते हैं.

बादाम, अखरोट जैसे नट्स मैग्नीशियम का अच्छा स्रोत हैं.

इन सब से अलग हरी पत्तेदार सब्जियां खाने से भी मैग्नीशियम की कमी को पूरा किया जा सकता है.

वहीं, अगर लक्षण ज्यादा गंभीर हों तो डॉक्टर की सलाह से मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स भी लिए जा सकते हैं.

डॉ. जोशी के अनुसार, हाई ब्लड प्रेशर या दिल की धड़कन की समस्या वाले लोगों को 400–800 mg तक मैग्नीशियम की जरूरत हो सकती है. इसे दिन में बांटकर लिया जा सकता है. वहीं, मैग्नीशियम को रात को सोने से पहले लेना सबसे बेहतर माना गया है क्योंकि इससे नींद भी सुधरती है.

ऐसे में हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ दवाइयों पर निर्भर रहना सही नहीं है. शरीर में मैग्नीशियम की कमी पूरी करके, पाचन तंत्र और विटामिन D3 का संतुलन ठीक रखकर BP को नेचुरल तरीके से संभाला जा सकता है. इससे अलग सही खानपान और हेल्दी लाइफस्टाइल, ये सब मिलकर ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने में बड़ी मदद कर सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.



