प्रदूषण में खुद को हेल्दी रखने के लिए Acharya Manish ने बताया आसान सा देसी नुस्खा, बस ये 2 मसाले करने हैं इस्तेमाल

आज हम आपको आचार्य मनीष का बताया हुआ ऐसा देसी नुस्खा बताने जा रहे हैं जिसे अपनाकर आप प्रदूषण में भी खुद को स्वस्थ रख सकते हैं. खास बात ये है कि इससे आपके दांतों, आंखों समेत कई शरीर की कई समस्याएं भी दूर होंगी.

प्रदूषण में खुद को स्वस्थ कैसे रखें?
Pollution Home Remedies: सर्दियों की शुरुआत हो गई है और दिन पर दिन प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है. खासतौर से दिल्ली NCR और आसपास के इलाकों में पॉल्यूशन की चादर ढकी हुई है जिससे लोगों को काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. कुछ लोगों को तो सांस लेने में ही काफी ज्यादा परेशानी हो रही है तो कई लोग स्किन, बाल और आंखों की समस्या से परेशान हैं. इसी के चलते अधिकतर ने घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया है. इसी कड़ी में आज हम आपको एक ऐसा देसी नुस्खा बताने जा रहे हैं जिसे अपनाकर आप प्रदूषण में भी खुद को स्वस्थ रख सकते हैं. खास बात ये है कि इससे आपके दांतों, आंखों समेत कई शरीर की कई समस्याएं भी दूर होंगी. ये नुस्खा आचार्य मनीष जी ने एक पॉडकास्ट में बताया है जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

क्या है देसी नुस्खा?

आचार्य मनीष बताते हैं कि प्रदूषण में खुद को स्वस्थ रखने के लिए आपको बस किचन में रखे 2 मसाले- इलायची और मुलेठी का इस्तेमाल करना है. इसके लिए आप मुलेठी की एक डंडी और एक इलायची रोज चबाना शुरू कर दें. 10-15 मिनट तक चबाने के बाद आप इसे निगल जाएं और फिर पानी पी लें. इसे आप सुबह-शाम कभी भी चबा सकते हैं. 

क्या होते हैं फायदे?

आचार्य मनीष बताते हैं इन दोनों मसालों में फाइबर होता है जिससे ये आंतें स्वस्थ रहती हैं और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट भी हेल्दी बना रहता है. साथ ही इससे दांत-मसूड़े खराब नहीं होंगे और न ही दांतों में कभी कीड़ा लगेगा. इसके अलावा मुंह से आने वाली बदबू को दूर करने के लिए भी यह काफी ज्यादा असरदार साबित होता है. आंखों की रोशनी और दिमाग को तेज करने के लिए भी यह नुस्खा काफी ज्यादा मददगार साबित होता है.

प्रदूषण में खुद को सेफ रखने के लिए टिप्स

  • अगर आप पॉल्यूशन में बाहर जा रहे हैं तो मास्क का उपयोग निश्चित रूप से करें.
  • बाहर अगर प्रदूषण ज्यादा है तो आप बाहर जाने से परहेज करें.
  • घर की हवा को साफ रखने के लिए आप दरवाजे और खिड़कियां बंद रखें.
  • प्रदूषण के दौरान आप खूब पानी पिएं. इससे शरीर में जमे सभी तरह के टॉक्सिन्स बाहर हो जाएंगे और बॉडी डिटॉक्स रहेगी.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

