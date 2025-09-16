BP हाई रहता है तो सुबह खाली पेट खा लें ये पाउडर, डॉक्टर ने खुद बताया High Blood Pressure का असरदार नुस्खा

High Blood Pressure Remedy: आज के समय में हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन की समस्या बहुत आम हो गई है. बढ़ता तनाव, गलत खानपान, नींद की कमी और कम शारीरिक गतिविधि इसकी बड़ी वजह हैं. चिंता की बात यह है कि अगर समय रहते इस पर ध्यान न दिया जाए तो यह दिल, किडनी और दिमाग पर बुरा असर डाल सकता है. ऐसे में बीपी को कंट्रोल रखना बेहद जरूरी है. इसके लिए यहां हम आपको एक आसान और असरदार नुस्खा बता रहे हैं. ये खास नुस्खा हाल ही में डायटीशियन श्वेता शाह पांचाल ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किया है. आइए जानते हैं इसके हारे में-

भृंगराज तेल बालों में लगाने से क्या होता है? आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताया एक हफ्ते में नजर आएंगे ये फायदे

कैसे कंट्रोल करें हाई ब्लड प्रेशर?

डायटीशियन बताती हैं, दवाइयों के साथ-साथ कुछ घरेलू नुस्खे भी हाई बीपी को कंट्रोल करने में मददगार साबित हो सकते हैं. ऐसा ही एक आसान और असरदार नुस्खा है खसखस और तरबूज के बीज का सेवन.

इसके लिए बराबर मात्रा में खसखस (Poppy Seeds) और तरबूज के बीज (Watermelon Seeds) लें.

इन्हें हल्का-सा भून लें और मिक्सर में बारीक पाउडर बना लें.

इस पाउडर को एयर टाइट डिब्बे में भरकर रख लें.

रोज सुबह खाली पेट एक चम्मच और शाम को एक चम्मच इस पाउडर का सेवन करें.

डायटीशियन के मुताबिक, ऐसा नियमित तौर पर करने से आपको कुछ ही हफ्तों में फर्क महसूस हो सकता है.

डायटीशियन के मुताबिक, खसखस पोटैशियम और मैग्नीशियम से भरपूर होता है, जो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में मदद करता है.

यह नींद बेहतर करने और दिमाग को शांत रखने में सहायक है.

खसखस तनाव और चिंता को कम करता है.

इम्यूनिटी और पाचन शक्ति बढ़ाता है.

इस तरह ये बीपी को कंट्रोल रखने में असर दिखा सकता है.

वहीं, तरबूज के बीज को लेकर डायटीशियन बताती हैं, इनमें मौजूद अर्गीनीन दिल को हेल्दी रखता है और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर करता है.

एंटीऑक्सीडेंट्स सूजन को कम करते हैं और शरीर को फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं.

इम सब से अलग इसके नियमित सेवन से हृदय की सेहत सुधरती है, जिससे ब्लड प्रेशर संतुलित रहता है.

श्वेता शाह पांचाल कहती हैं, यह नुस्खा प्राकृतिक है और हेल्दी भी है लेकिन अगर आप पहले से बीपी की दवाइयां ले रहे हैं तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें. किसी भी घरेलू उपाय को मेडिकल ट्रीटमेंट का विकल्प न मानें. साथ ही संतुलित आहार, एक्सरसाइज, पर्याप्त नींद और तनाव से दूरी भी हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए जरूरी है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.



