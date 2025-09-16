भृंगराज तेल बालों में लगाने से क्या होता है? आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताया एक हफ्ते में नजर आएंगे ये फायदे

Bhringraj for Hair: बालों का झड़ना, समय से पहले सफेद होना और स्कैल्प से जुड़ी समस्याएं आजकल बहुत आम हो गई हैं. अब, इन समस्याओं से निजात पाने के लिए ज्यादातर लोग मार्केट में मिलने वाले महंगे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं. हालांकि, कई बार इन प्रोडक्ट्स में मौजूद केमिकल फायदे की बजाय उल्टा बालों को नुकसान पहुंचाने लगते हैं. ऐसे में हेयर केयर के लिए आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियां का इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर विकल्प साबित हो सकता है. इन्हीं में से एक है भृंगराज तेल. आयुर्वेद में भृंगराज को बालों का अमृत कहा गया है. आइए आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स से जानते हैं बालों में भृंगराज का तेल लगाने से आपको क्या फायदे मिल सकते हैं.

बालों को कैसे फायदा पहुंचाता है भृंगराज?

इसे लेकर एमडी (आयुर्वेद) डॉ. मनीषा मिश्रा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में वे बताती हैं, भृंगराज आपके बालों को एक साथ कई फायदे पहुंचा सकता है. जैसे-

डॉ. मनीषा मिश्रा बताती हैं, अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है, तो भृंगराज का इस्तेमाल आपके लिए बेहद फायदेमंद हो सकता है. भृंगराज में फ्लेवोनोइड्स और फाइटोस्टेरॉल मौजूद होते हैं, जो स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं. इससे बालों की जड़ें मजबूत होती हैं और बाल झड़ने की समस्या धीरे-धीरे कम हो जाती है.

यह तेल हेयर फॉलिकल्स को पोषण देता है और नए बालों की ग्रोथ को बढ़ावा देता है. जिन लोगों के बाल पतले हो गए हैं, उनके लिए यह खास फायदेमंद है.

आयुर्वेदिक डॉक्टर के मुताबिक, भृंगराज में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो समय से पहले बालों को सफेद होने से रोकते हैं.

इन सब से अलग भृंगराज में एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं. ये डैंड्रफ, खुजली और स्कैल्प की अन्य समस्याओं को दूर करते हैं.

हफ्ते में 2-3 बार भृंगराज तेल से हल्की मालिश करें. इसे रातभर लगा रहने दें और सुबह माइल्ड शैम्पू से धो लें.

चाहें तो भृंगराज का ताजा रस निकालकर स्कैल्प पर 15–20 मिनट लगाकर धो सकते हैं. यह भी बालों की जड़ों को पोषण देता है.

भृंगराज तेल बालों की देखभाल के लिए एक प्राकृतिक और असरदार उपाय है. यह न केवल बाल झड़ने और सफेद होने की समस्या को रोकता है, बल्कि उन्हें जड़ से मजबूत और घना भी बनाता है. ऐसे में आप भी इसे अपने हेयर केयर रूटीन में शामिल कर सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.