Online Romance Safety Guide: इंटरनेट ने हमारी जिंदगी को जितना आसान बनाया है, उतना ही पर्सनल लाइफ को कमजोर भी कर दिया है. आज हर बात मोबाइल में कैद है, चैट, फोटो, वीडियो और कॉल सब कुछ. कपल्स के लिए बातचीत अब वक्त की मोहताज नहीं रही, जब चाहा मैसेज किया, वीडियो कॉल किया और कई बार ऑनलाइन रोमांस भी किया. इसे सेक्सटिंग कहते हैं. लेकिन यही आसानी सबसे बड़ा खतरा बन जाती है. ऑनलाइन रोमांस यानी सेक्सटिंग में किया गया एक छोटा सा भरोसा, आगे चलकर बड़ी मुसीबत बन सकता है. क्योंकि एक बार आपका डेटा किसी के पास गया और इंटरनेट पर पहुंचा, तो उसे पूरी तरह मिटा पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है. यही वजह है कि डिजिटल जमाने में प्यार के साथ सतर्कता बेहद जरूरी हो गई है.

पार्टनर को देने के लिए ये हैं 5 सबसे बेस्ट गिफ्ट ऑप्शन्स, रिश्ता होगा मजबूत, घुल जाएगी प्यार की मिठास

ऑनलाइन रोमांस कितना सेफ है (How Safe Is Online Romance)

ऑनलाइन रोमांस बाहर से जितना निजी लगता है, अंदर से उतना ही असुरक्षित हो सकता है. कई बार कपल्स वीडियो कॉल या चैट के दौरान प्राइवेट मोमेंट्स शेयर करते हैं. लेकिन रिश्ते टूटने के बाद वही चीजें बदले की आग में हथियार बन जाती हैं. सामने वाला बिना बताए स्क्रीन रिकॉर्ड या चैट सेव कर सकता है. इसके बाद न्यूड फोटो, वीडियो या चैट वायरल होने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है. इंटरनेट की दुनिया में कंटेंट सेकंड्स में हजारों जगह पहुंच जाता है.

एक बार डेटा गया तो वापस नहीं आता (Once Data Is Gone It Never Comes Back)

अक्सर लोग सोचते हैं कि शिकायत करने या रिक्वेस्ट भेजने से वीडियो या फोटो हट जाएगी. सच्चाई ये है कि इंटरनेट पर डाली गई चीजें पूरी तरह खत्म नहीं होतीं. वो कहीं न कहीं सेव हो ही जाती हैं. कई बार कंटेंट हटने के बाद भी कुछ समय बाद दोबारा सामने आ जाता है. यही वजह है कि ऑनलाइन डेटा को लेकर छोटी सी लापरवाही जिंदगी भर का तनाव बन सकती है.

कभी न लें ऐसा रिस्क (Never Take This Risk)

मोबाइल पर कभी भी न्यूड चैट या प्राइवेट वीडियो शेयर नहीं करनी चाहिए. प्यार और भरोसा अपनी जगह है, लेकिन डिजिटल सेफ्टी उससे भी बड़ी जरूरत है. सामने वाला क्या करेगा, कैसे इस्तेमाल करेगा, ये आपके कंट्रोल में नहीं होता है. इसलिए खुद को सुरक्षित रखना ही सबसे समझदारी भरा कदम है.

सुरक्षित रहने के आसान तरीके (Easy Ways To Stay Safe)

ऑनलाइन बात करते समय लिमिट बनाकर रखें. अपने चेहरे या पहचान वाले फोटो और वीडियो से बचें. फोन को पासवर्ड और प्राइवेसी सेटिंग्स के साथ इस्तेमाल करें. सबसे जरूरी बात, अगर मन में जरा सा भी शक हो तो रुक जाना ही बेहतर है.