ब्लड प्रेशर 90/60 mmhg पहुंच जाए तो तुरंत करें ये 3 काम, आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताया Low BP हो सकता है खतरनाक

Low Blood Pressure: हाई बीपी की तरह ही ब्लड प्रेशर का लो हो जाना भी एक आम समस्या है. आमतौर पर 120/80 को नॉर्मल ब्लड प्रेशर माना जाता है. लेकिन जब यह 90/60 या इससे नीचे चला जाता है, तो इसे लो ब्लड प्रेशर कहा जाता है. बीपी लो होने पर आपको बार-बार चक्कर आना, कमजोरी महसूस होना, धुंधला दिखाई देना, उल्टी जैसा लगना, स्किन पीली पड़ जाना, हाथ-पैर ठंडे हो जाना और चिपचिपा पसीना आना जैसे लक्षण नजर आने लगते हैं. आइए एक्सपर्ट से जानते हैं इस कंडीशन में तुरंत क्या करना चाहिए.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

मामले को लेकर फेमस आयुर्वेदिक डॉक्टर सलीम जैदी ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में डॉक्टर बताते हैं, अगर आपका या आपके परिवार में किसी का ब्लड प्रेशर अचानक गिर जाए और 90/60 से नीचे आ जाए, तो तुरंत ये तीन उपाय करें-

डॉक्टर जैदी बताते हैं, सबसे पहले एक गिलास पानी में आधा चम्मच नमक और एक चम्मच चीनी डालकर घोल बनाएं और तुरंत पी लें. नमक शरीर में सोडियम की कमी को पूरा करता है, जिससे बीपी जल्दी बढ़ने लगता है.

लो बीपी होने पर मरीज को पीठ के बल लेटा दें और उसके पैरों को हार्ट के लेवल से थोड़ा ऊपर उठाएं. इससे खून का फ्लो सीधे दिल और दिमाग की तरफ जाएगा और ब्लड प्रेशर सामान्य होने लगेगा.

इन सब से अलग बीपी लो होने पर डॉक्टर एक कप स्ट्रॉन्ग ब्लैक कॉफी या ब्लैक टी पीने की सलाह देते हैं. इसमें मौजूद कैफीन दिल को स्टिम्यूलेट करता है और बीपी को थोड़े समय के लिए बढ़ा देता है.

आयुर्वेदिक डॉक्टर बताते हैं, ये उपाय सिर्फ तुरंत राहत देने के लिए हैं. अगर बार-बार लो बीपी की समस्या हो रही है, तो इसे नजरअंदाज न करें और डॉक्टर से जांच जरूर कराएं. लो ब्लड प्रेशर कई बार शरीर में पोषण की कमी, पानी की कमी या किसी गंभीर बीमारी का संकेत भी हो सकता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.