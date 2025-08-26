घर में कपूर का धुंआ करने के फायदे

Camphor Smoke Benefits: कपूर लगभग हर भारतीय घर में पाया जाता है. खासकर हिंदू धर्म में कपूर जलाकर आरती करने को बेहद शुभ माना जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि पूजा-पाठ से अलग कपूर से निकलने वाला धुंआ आपको और भी कई तरह से फायदा पहुंचा सकता है? यहां हम आपको कुछ ऐसे ही फायदों के बारे में बता रहे हैं. आइए जानते हैं घर में कपूर का धुंआ करने से क्या होता है.

स्ट्रेस से छुटकारा

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में स्ट्रेस एक आम बात होती जा रही है. बढ़ता काम और उसपर आराम न मिल पाने के चलते लोग मेंटली ज्यादा थकने लगे हैं. कपूर जलाकर उसका धुंआ करने से घर में एक पॉजिटिव एनर्जी फैलती है. इसकी खुशबू दिमाग को रिलैक्स करती है और स्ट्रेस को कम करती है. दिनभर की थकान के बाद ये आसान सा तरीका आपके मूड को बेहतर बना सकता है.

बढ़ते प्रदूषण के चलते कई तरह की परेशानियां भी बढ़ने लगी हैं. ऐसे में हवा में मौजूद टॉक्सिन्स को खत्म करने के लिए लोग घरों में महंगे-महंगे एयर प्यूरीफायर लगवाने पर मजबूर हो रहे हैं. हालांकि, अगर आप इस खर्चे से बचना चाहते हैं तो रोज दिन में एक से दो बार कपूर जलाकर घर में इसका धुंआ कर सकते हैं. कपूर का धुंआ हवा को शुद्ध करने का काम करता है. इसके एंटी-बैक्टीरियल गुण घर के वातावरण से कीटाणु और बैक्टीरिया हटाते हैं.

गर्मी और बरसात के मौसम में मच्छर-मक्खी का आतंक काफी बढ़ जाता है. अब, इन्हें भगाने के लिए लोग केमिकल वाले कॉइल या केमिकल स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं, जबकि ये आपकी सेहत को और अधिक नुकसान पहुंचा सकते हैं. इस तरह की परेशानी में भी कपूर का धुंआ एक नेचुरल और सेफ ऑप्शन है. कपूर के धुंए से मच्छर और कीड़े दूर रहते हैं. यानी कपूर एक नेचुरल मॉस्किटो रिपेलेंट की तरह भी काम करता है.

इन सब से अलग अगर आप उन लोगों में से हैं, जिन्हें रात के समय नींद आने में परेशानी होती है, तो भी ये तरीका आपके लिए फायदेमंद हो सकता है. कपूर का धुंआ और खुशबू दिमाग को शांत करती है, जिससे नींद बेहतर आती है. अगर आप क्वालिटी स्लीप चाहते हैं, तो रात को सोने से पहले कपूर जलाकर घर में और अपने कमरे में इसका धुंआ कर सकते हैं. हालांकि, ध्यान रखें कि धुंआ बहुत अधिक न हो.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.