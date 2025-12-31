Republic Day Parade 2026: गणतंत्र दिवस पर LIVE देखनी है परेड? जानिए कैसे करें टिकट बुक और जरूरी डिटेल्स

Republic Day Parade 2026 Ticket Booking: हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर एक भव्य परेड का आयोजन होता है. इस परेड में भारत की सैन्य ताकत, सांस्कृतिक विविधता और तकनीकी उपलब्धियां प्रदर्शित की जाती हैं. कई लोग इस परेड को टीवी पर देखते हैं, तो वहीं कुछ लोगों के मन में इसे लाइव देखने की इच्छा होती है. लेकिन पूरी जानकारी न होने के कारण, यह इच्छा अधूरी ही रह जाती है. अगर आप भी 2026 में गणतंत्र दिवस की परेड लाइव देखना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए है. आज हम आपको टिकट बुकिंग की प्रक्रिया से लेकर सभी जरूरी डिटेल्स बताने जा रहे हैं जिसकी मदद से आप परेड को लाइव जाकर देख सकेंगे.

आधिकारिक वेबसाइट

पिछले साल गणतंत्र दिवस परेड के टिकट की बुकिंग 2 जनवरी से शुरू हुई थी और 11 जनवरी तक चली थी. इस साल भी इसी तरह का शेड्यूल होने की संभावना है. अगर आप इस साल लाइव परेड देखना चाहते हैं तो rashtraparv.gov.in और aamantran.mod.gov.in जैसी आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें.

जानकारी के लिए बता दें, कि रक्षा मंत्रालय हर साल परेड के लिए पास जारी करता है. आप इन पास या टिकटों को ऑनलाइन या ऑफलाइन बुक कर सकते हैं. ऑनलाइन टिकट बुकिंग का प्रोसेस 26 जनवरी से कुछ दिन पहले शुरू हो जाता है. आइए जानते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन बुकिंग प्रोसेस...

सबसे पहले aamantran.mod.gov.in वेबसाइट पर जाएं और इवेंट्स की लिस्ट में गणतंत्र दिवस परेड का ऑप्शन चुनें.

वेबसाइट पर जाएं और इवेंट्स की लिस्ट में गणतंत्र दिवस परेड का ऑप्शन चुनें. सबसे पहले आपकी आईडी और मोबाइल नंबर वेरिफाई किया जाएगा, और फिर आपको अपने टिकट नंबर के आधार पर ऑनलाइन पेमेंट करना होगा.

इस प्रोसेस के जरिए आप गणतंत्र दिवस परेड को लाइव देख सकते हैं. बता दें कि टिकट की कीमत सीट के अनुसार अलग-अलग हो सकती है.

दिल्ली में परेड के लिए टिकट काउंटर शास्त्री भवन, सेवा भवन, जंतर मंतर, प्रगति मैदान और राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर खुले रहते हैं. अगर आप ऑनलाइन टिकट नहीं खरीद पाते हैं तो इन जगहों से टिकट खरीद सकते हैं.

गणतंत्र दिवस परेड के टिकट की कीमतें लगभग 20 रुपये से 100 रुपये तक हो सकती हैं. यह कीमत बैठने की जगह पर निर्भर करती है.

ऑनलाइन हो या ऑफलाइन टिकट बुकिंग के लिए आपके पास वैध फोटो पहचान पत्र होता जरूरी है. इसके लिए आप आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं.

