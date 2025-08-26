विज्ञापन

ज्यादा दिन रखने पर Dry Fruits से आने लगती है महक? न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया आसान नुस्खा, जल्दी नहीं सड़ेंगे काजू-बादाम

Kitchen Tips: गर्मी और सीलन की वजह से ड्राई फ्रूट्स का क्रंच खत्म हो जाता है. ऐसे में आइए एक्सपर्ट से जानते हैं ड्रई फ्रूट्स को लंबे समय तक फ्रैश रखने, सीलन और महक से बचाने के लिए क्या किया जा सकता है.

कैसे दूर करें Dry Fruits की महक?

Kitchen Tips: काजू, बादाम, अखरोट या पिस्ता जैसे ड्राई फ्रूट्स हर घर में मौजूद होते हैं. ये न केवल खाने में अच्छे लगते हैं, बल्कि सेहत को भी एक साथ कई फायदे पहुंचाते हैं. यही वजह है कि हेल्थ एक्सपर्ट्स भी बच्चों से लेकर बड़ों तक को रोज ड्राई फ्रूट्स खाने की सलाह देते हैं. हालांकि, इनके साथ एक परेशानी की बात यह होती है कि जब इन्हें लंबे समय तक डिब्बे में रख दिया जाता है तो इनमें से अजीब सी महक आने लगती है. कई बार स्वाद भी बदल जाता है और ये नरम पड़ जाते हैं. दरअसल, ड्राई फ्रूट्स में नेचुरल ऑयल्स होते हैं. अगर इन्हें नमी वाली जगह पर रखा जाए तो ये जल्दी खराब हो सकते हैं. गर्मी और सीलन की वजह से इनका क्रंच भी खत्म हो जाता है. ऐसे में आइए एक्सपर्ट से जानते हैं ड्रई फ्रूट्स को लंबे समय तक फ्रैश रखने, सीलन और महक से बचाने के लिए क्या किया जा सकता है.

बड़े काम आएगा ये नुस्खा

इसे लेकर फेमस न्यूट्रिशनिस्ट लीमा महाजन ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पोस्ट शेयर की है. इस पोस्ट में उन्होंने ड्राई फ्रूट्स को लंबे समय तक फ्रैश रखने का एक बेहद आसान किचन हैक बताया है. 

क्या है ये कमाल का है?
  • न्यूट्रिशनिस्ट बताती हैं, थोड़े चावल को एक टिशू पेपर या मलमल के छोटे कपड़े में बांधकर एक पोटली बना लें.
  • अब, यह पोटली उस डिब्बे में रख दें जिसमें आपने काजू या बादाम स्टोर किए हैं.
  • इससे न तो काजू, बादाम, अखरोट नरम पड़ेंगे और न ही उनसे सीलन की महक आएगी.
कैसे काम करता है ये नुस्खा?

दरअसल, चावल में नमी सोखने की क्षमता होती है. जब आप इसे ड्राई फ्रूट्स के डिब्बे में रखते हैं तो यह आसपास के एक्स्ट्रा मॉइस्चर को सोख लेता है. नमी न रहने से काजू-बादाम लंबे समय तक कुरकुरे बने रहते हैं और इनमें से खराब महक भी नहीं आती. इस तरह ये आसान सा नुस्खा आपके बड़े काम आ सकता है.

इन बातों का भी रखें ध्यान
  • ड्रई फ्रूट्स को हमेशा एयरटाइट कंटेनर में ही रखें.
  • कोशिश करें कि डिब्बा ठंडी और सूखी जगह पर रखा हो.
  • अगर मौसम बहुत ज्यादा गर्म या उमस वाला है, तो आप ड्राई फ्रूट्स को फ्रिज में भी रख सकते हैं.
  • बड़ी मात्रा में खरीदने के बजाय इन्हें छोटे-छोटे बैच में स्टोर करना बेहतर रहता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

