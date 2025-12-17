14 दिनों तक रोज 4 अखरोट खाने से क्या होगा? जानें क्या है अखरोट खाने का सबसे अच्छा समय

Walnuts Benefits: अखरोट को ब्रेन फूड कहा जाता है, लेकिन इसके फायदे सिर्फ दिमाग तक सीमित नहीं हैं. इससे अलग भी अखरोट खाने से आपको कई लाभ मिल सकते हैं. खासकर नियमित तौर पर अखरोट का सेवन करने से आपको 2 हफ्ते के अंदर ही अपने शरीर में कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं. आइए जानते हैं अगर आप लगातार 2 हफ्ते यानी 14 दिनों तक रोज 4 अखरोट खाते हैं, तो इससे आपकी बॉडी पर कैसा असर होगा, साथ ही जानेंगे अखरोट खाने का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है.

अच्छी नींद के लिए कमरे का तापमान कितना होना चाहिए? जानें कितने टेंपरेचर पर आती है सबसे गहरी नींद

रोज अखरोट खाने के फायदे

अखरोट ओमेगा-3 फैटी एसिड (ALA) का बहुत अच्छा स्रोत है. यह दिमाग की इंफ्लेमेशन को कम करता है और याददाश्त, फोकस और सोचने की क्षमता को बेहतर बनाता है. रोज 4 अखरोट खाने से तनाव, चिड़चिड़ापन और मानसिक थकान में भी कमी महसूस हो सकती है. खासकर ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत फायदेमंद है.

अखरोट खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) को कम करने में मदद करता है और दिल की नसों को हेल्दी रखता है. 14 दिनों तक रोज अखरोट खाने से हार्ट अटैक और हाई ब्लड प्रेशर का खतरा कम हो सकता है.

महिलाओं के लिए अखरोट खासतौर पर फायदेमंद है. इसके नियमित सेवन से हार्मोन बैलेंस होने में मदद मिलती है.

अखरोट में मौजूद फाइबर अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं. इससे कब्ज, गैस और ब्लोटिंग जैसी समस्याओं में राहत मिलती है और पाचन बेहतर होता है.

विटामिन E और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर अखरोट त्वचा को अंदर से पोषण देता है. नियमित सेवन से स्किन में ग्लो आता है और स्किन पर एजिंग का असर भी कम होता है.

इन सब से अलग अखरोट मेलाटोनिन हार्मोन को सपोर्ट करता है, जिससे नींद जल्दी आती है और नींद की क्वालिटी भी बेहतर होती है.

आप सुबह खाली पेट या शाम के समय अखरोट का सेवन कर सकते हैं. रात में 4 अखरोट पानी में भिगो दें और सुबह छीलकर खाएं. ऐसा खाने से पोषक तत्व बेहतर तरीके से शरीर में अवशोषित होते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.