Acharya Balkrishna ने बताया पुराने जले के निशान कैसे मिटाएं

How to fade an old burn scar: किचन में काम करते हुए या किसी अन्य वजह से स्किन का जल जाना एक आम बात है. सही इलाज के बाद ये चोट ठीक भी हो जाती है. हालांकि, ज्यादातर मामलों में जले के निशान त्वाचा पर रह जाते हैं. कई बार तमाम तरह की क्रीम या दवाओं के इस्तेमाल से भी ये निशान साफ नहीं हो पाते हैं. अब, अगर आपकी स्किन पर भी ऐसा कोई निशान है और आप बिना किसी साइड इफैक्ट के इससे छुटकारा पाने का कोई तरीका खोज रहे हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. हाल ही में पतंजलि योगपीठ के प्रमुख आचार्य बालकृष्ण ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में उन्होंने इसके लिए एक बेहद आसान और असरदार नुस्खा बताया है. आइए जानते हैं इसके बारे में-

किस विटामिन की कमी से होता है कमर में दर्द?

कैसे मिटाएं जले हुए निशान?

इसके लिए योग गुरु घृतकुमारी यानी एलोवेरा जेल और शहद का इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं.

आचार्य बालकृष्ण बताते हैं, सबसे पहले ताजा एलोवेरा का पत्ता लें और उसमें से जेल निकाल लें.

अब, इस जेल में एक चम्मच शहद मिला लें.

इस मिश्रण को जले हुए निशान पर हल्के हाथों से धीरे-धीरे मालिश करते हुए लगाएं.

इसे 2–3 घंटे तक ऐसे ही लगा रहने दें.

इसके बाद हल्के गुनगुने पानी से धो लें.

अगर आप यह उपाय रोजाना करते हैं तो धीरे-धीरे जले हुए निशान हल्के पड़ने लगेंगे और त्वचा भी मुलायम हो जाएगी.

एलोवेरा

आचार्य बालकृष्ण से अलग कई हेल्थ रिपोर्ट्स भी स्किन स्कार्स को साफ करने के लिए एलोवेरा को फायदेमंद बताती हैं. इसमें प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन मौजूद होते हैं, जो त्वचा की कोशिकाओं को पुनर्जीवित करने का काम करते हैं. यह जलन, खुजली और सूजन को कम करता है और स्किन को अंदर से रिपेयर करता है.

वहीं, बात शहद की करें तो इसमें एंटीबैक्टीरियल और मॉइस्चराइजिंग गुण होते हैं. यह त्वचा को नमी देता है और पुराने दाग-धब्बों को हल्का करने में मदद करता है.

आचार्य बालकृष्ण बताते हैं, ये उपाय न सिर्फ जले हुए निशानों को हल्का करता है बल्कि त्वचा को मुलायम और स्वस्थ भी बनाता है. प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इनके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते और त्वचा को लंबे समय तक फायदा पहुंचाते हैं. ऐसे में आप भी इस नुस्खे को आजमाकर देख सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.